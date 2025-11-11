U našoj zemlji na hiljade djece nemaju mjesto u vrtićima: BiH u predškolskom odgoju daleko ispod standarda EU

Nešto više od 45.000 djece je, prema statističkim pokazateljima, u protekloj školskoj godini bilo u predškolskim ustanovama.

Na mjesto u tim ustanovama čekalo je gotovo 9.000 djece, što je u odnosu na godinu prije veće za 33,7 posto.

Ispod prosjeka

Statistike pokazuju da tek 13 posto djece uzrasta do dvije godine pohađa predškolske ustanove, a od dvije do pet godina njih 43 posto.

Ti podaci, nažalost, ukazuju da je naša zemlja daleko od standarda zemalja Evropske unije u kojima kroz predškolski odgoj prođe 95 posto djece, ali i ispod prosjeka drugih zemalja sa sličnim standardom, kako su navodili iz UNICEF-a za BiH.

Nedim Krajišnik, izvršni direktor Centra za obrazovne studije „Step by Step“, smatra da je to sindrom kako generalno bh. društvo vidi obrazovanje.