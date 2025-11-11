U našoj zemlji na hiljade djece nemaju mjesto u vrtićima: BiH u predškolskom odgoju daleko ispod standarda EU

Nešto više od 45.000 djece je, prema statističkim pokazateljima, u protekloj školskoj godini bilo u predškolskim ustanovama.
Na mjesto u tim ustanovama čekalo je gotovo 9.000 djece, što je u odnosu na godinu prije veće za 33,7 posto.
Ispod prosjeka
Statistike pokazuju da tek 13 posto djece uzrasta do dvije godine pohađa predškolske ustanove, a od dvije do pet godina njih 43 posto.
Ti podaci, nažalost, ukazuju da je naša zemlja daleko od standarda zemalja Evropske unije u kojima kroz predškolski odgoj prođe 95 posto djece, ali i ispod prosjeka drugih zemalja sa sličnim standardom, kako su navodili iz UNICEF-a za BiH.
Nedim Krajišnik, izvršni direktor Centra za obrazovne studije „Step by Step“, smatra da je to sindrom kako generalno bh. društvo vidi obrazovanje.
- Nažalost, došlo je do ozbiljne komodifikacije i devalviranja ideje obrazovanja i to se vidi na svakom nivou i to od onog trenutka kada smo počeli kupovati diplome, ići kraćim putem i kada su neki koji predstavljaju ozbiljnu političku moć rekli da su neke druge stvari važnije od obrazovanja - govori Krajišnik za „Dnevni avaz“.
Kada je riječ o predškolskom obrazovanju, konkretno, Krajišnik smatra kako veliki dio društva na vrtiće gleda kao mjesto čuvanja djece dok odrasli rade.
Rani rast
- Međutim, to je ključni formatirajući period za razvoj dječijeg mozga. Dakle, onda kada je najpotrebnije djeca trebaju da imaju struktuirano okruženje i profesionalce koji znaju šta rade. To je daleko od čuvališta i to je, možda, najznačajniji period u čovjekovom razvoju. Tako da, nažalost, unutar društva imamo jedno ozbiljno nepoznavanje važnosti ranog rasta i razvoja - podvlači on.
Iako je predškolsko obrazovanje, odnosno ustanove u kojima se odvija taj proces u nadležnosti lokalnih zajednica, brojne općine, njih više od 30, nemaju uopće vrtić, dok u ruralnim sredinama predškolsko pohađa svega 0,5 posto djece.
Nije besplatno
Značajnu ulogu u cijeloj priči ima i cijena boravka djece u vrtićima. Dok je u susjednim zemljama, u brojnim gradovima to besplatno, u BiH se cijene kreću u rasponu od 160 KM u državnim do čak 800 KM u privatnim obdaništima.