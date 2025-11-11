Donedavno su tvrdili da ga ne priznaju: SNSD podnosi apelaciju Ustavnom sudu BiH zbog glavnog pregovarača

Poslanici SNSD-a iz Narodne skupštine RS uputit će zahtjev Ustavnom sudu BiH za ocjenu ustavnosti i privremenu mjeru za obustavljanje odluke Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH o formiranju kancelarije i proceduri imenovanja glavnog pregovarača sa Evropskom unijom.

Naime, oni smatraju da Predstavnički dom PSBiH nije nadležan za odlučivanje o ovoj temi te zastupaju sličan stav kao HDZ BiH da glavnog pregovarača treba imenovati Vijeće ministara BiH.

Ranije su iz Demokratske fronte također najavljivali apelaciju, ali oni imaju drugačiji stav i od HDZ-a i SNSD-a, nego vjeruju da je imenovanje pregovarača stvar vanjske politike, a s obzirom da je riječ o vanjskoj politici o njoj treba odlučivati Predsjedništvo BiH.

Podsjećamo, jučer su trajale cjelodnevne konsultacije oko imena pregovarača, koje bi trebao imenovati Predstavnički dom PSBiH. Očekivalo se da opozicija iz RS dadne zajednički prijedlog, no nakon što se pojavilo ime Branka Neškovića, koji je blizak PDP-u, SDS je predložio Mirka Šarovića za ovu poziciju.