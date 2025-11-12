Policijski službenici MUP-a HNK završili obuku o sajber kriminalu

Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona uspješno su završili petodnevnu obuku pod nazivom "Cyber kriminal“, održanu na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova (FMUP), uz potporu Agencije Evropske unije za obuku u provedbi zakona (CEPOL).

Tokom obuke, koju su pohađali policijski službenici iz sedam kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova, polaznici su se upoznali s okvirima koji se odnose na suzbijanje cyber kriminala te su obradili širok spektar tema, među kojima su kompjuterski omogućena krivična djela prevare, iznude, zloupotrebe digitalnih sadržaja, izazivanje nacionale i vjerske mržnje, uhođenje, ucjena, seksualno uznemiravanje i zloupotrebe snimka seksualno eksplicitnog sadržaja, kompromitacija e-mail pošte, CEO prijevare, ransomware i DDoS napad, zloupotreba kriptovaluta i aktivnosti na dark webu, saopćili su iz MUP-a HNK.

Predavači su bili predstavnici Federalne uprave policije, a polaznici su kroz praktične vježbe, usvojili i napredne metode zaprimanja prijava, prikupljanja i analize digitalnih dokaza, kao i postupke međunarodne i međuagencijske policijske saradnje u oblasti cyber kriminala.

Po završetku edukacije, učesnicima su uručeni certifikati o uspješno završenoj obuci, čime je potvrđena posvećenost kontinuiranom stručnom usavršavanju policijskih službenika i jačanju kapaciteta za borbu protiv savremenih oblika kriminala.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona nastavit će podržavati ovakve i slične obuke s ciljem jačanja profesionalnih kompetencija policijskih službenika te unapređenja učinkovitosti u borbi protiv savremenih oblika kriminala, posebno onih koji se odvijaju u digitalnom prostoru, navodi se u saopćenju.