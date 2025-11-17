Bećirović: Otkrivanje spomenika "Cvijet Srebrenice" historijski trenutak za BiH i UN

U parku Ujedinjenih nacija u Njujorku otkriveno je spomen-obilježje "Cvijet Srebrenice", spomenik žrtvama genocida nad Bošnjacima počinjenog u ljeto 1995. godine u Srebrenici. Brojnim svjetskim delegacijama su se na otvorenju "Cvijeta Srebrenice“ obratili član Predsjedništva BiH Denis Bećirović, specijalni savjetnik generalnog sekretara UN-a za prevenciju genocida Chaloka Beyani i predsjednica Udruženja majki Srebrenice i Žepe Munira Subašić. - Trideset godina nakon genocida počinjenog nad Bošnjacima u sigurnoj zoni UN-a u Srebrenici, otkrivamo spomenik cvijet Srebrenice u funkciji istine, pravde i prevencije zla u budućnosti – kazao je Bećirović.

Nakon Rezolucija Generalne skupštine UN-a o Međunarodnom danu sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici 1995. godine, "danas otkrivamo spomenik žrtvama genocida u sjedištu UN-a i ovo je historijski trenutak za Bosnu i Hercegovinu i Ujedinjene nacije“. Ukazao je i da su nakon Drugog svjetskog rata, prema pravosnažnim presudama sudova UN-a, počinjena dva genocida, jedan nad Bošnjacima u BiH u i oko Srebrenice, i drugi u Ruandi, i ti spomenici o genocidima počinjenim u srcu Evrope i srcu Afrike svjedoče istini, ali i opominju čovječanstvo da nikada više ne dozvoli ponavljanje genocida. - Otvaranje spomenika žrtvama posljednjeg genocida u 20. vijeku je važna poruka za cijelo čovječanstvo. Ovaj spomenik je trajno svjedočanstvo opomena i putokaz, svedočanstvo o počinjenom genocidu nad Bošnjacima pravosnažno presuđeno i u sudovima UN-a. Opomena čovječanstvu da se ovakvo zlo i užas više nikada i nikome ne smije ponoviti. Putokaz novim generacijama da se educiraju i da ne dozvole širenje ideologija i politika koje vode do genocida – rekao je Bećirović. Spomenik "Cvijet Srebrenice“ zauvijek će stajati ovdje u sjedištu UN, zauvijek će to biti mjesto na kojem svaka majka, svaki preživjeli, ali i svaki pravedan čovjek na svijetu može iskazati svoju tugu i poštovanje prema žrtvama. Zauvijek će biti simbol našeg kolektivnog sjećanja i vječna opomena čovječanstvu. Zauvijek će svjedočiti pobjedi istine nad neistinom. Zauvijek će slati planetarnu poruku da civilizirani svijet neće dozvoliti negiranje, minimiziranje i relativizaciju počinjenog genocida nad Bošnjacima u Srebrenici. - Na žalost, u vrijeme kada oblježavamo 30 godina od genocida nad Bošnjacima, suočavamo se s novim prijetnjama Bosni i Hercegovini. Ta ista velikodržavna ideologija i politika koja je uzrokovala agresiju nad Republikom Bosnom i Hercegovinom i genocid nad Bošnjacima, ponovo prijeti mojoj domovini – upozorio je. Zato je važno, podcrtao je, da Ujedinjene nacije i demokratski svijet podrže zaštitu pravnog poretka BiH, poštivanje presuda tribunala UN, osudu ratnih zločinaca i zaustavljanje genocidne propagande. - Naše bosansko-hercegovačke poruke su univerzalne. Umjesto podjela, gradimo mostove. Umjesto sukoba, afirmirajmo dijalog i mir. Umjesto neistina, širimo istinu – poručio je Bećirović. Uprkos svim patnjama, nepravdama i stradanjima, naglasio je, vjerujemo u budućnost države Bosne i Hercegovine.