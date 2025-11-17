Bećirović: Otkrivanje spomenika "Cvijet Srebrenice" historijski trenutak za BiH i UN

U parku Ujedinjenih nacija u Njujorku otkriveno je spomen-obilježje "Cvijet Srebrenice", spomenik žrtvama genocida nad Bošnjacima počinjenog u ljeto 1995. godine u Srebrenici.
Brojnim svjetskim delegacijama su se na otvorenju "Cvijeta Srebrenice“ obratili član Predsjedništva BiH Denis Bećirović, specijalni savjetnik generalnog sekretara UN-a za prevenciju genocida Chaloka Beyani i predsjednica Udruženja majki Srebrenice i Žepe Munira Subašić.
- Trideset godina nakon genocida počinjenog nad Bošnjacima u sigurnoj zoni UN-a u Srebrenici, otkrivamo spomenik cvijet Srebrenice u funkciji istine, pravde i prevencije zla u budućnosti – kazao je Bećirović.
Nakon Rezolucija Generalne skupštine UN-a o Međunarodnom danu sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici 1995. godine, "danas otkrivamo spomenik žrtvama genocida u sjedištu UN-a i ovo je historijski trenutak za Bosnu i Hercegovinu i Ujedinjene nacije“.
Ukazao je i da su nakon Drugog svjetskog rata, prema pravosnažnim presudama sudova UN-a, počinjena dva genocida, jedan nad Bošnjacima u BiH u i oko Srebrenice, i drugi u Ruandi, i ti spomenici o genocidima počinjenim u srcu Evrope i srcu Afrike svjedoče istini, ali i opominju čovječanstvo da nikada više ne dozvoli ponavljanje genocida.
- Otvaranje spomenika žrtvama posljednjeg genocida u 20. vijeku je važna poruka za cijelo čovječanstvo. Ovaj spomenik je trajno svjedočanstvo opomena i putokaz, svedočanstvo o počinjenom genocidu nad Bošnjacima pravosnažno presuđeno i u sudovima UN-a. Opomena čovječanstvu da se ovakvo zlo i užas više nikada i nikome ne smije ponoviti. Putokaz novim generacijama da se educiraju i da ne dozvole širenje ideologija i politika koje vode do genocida – rekao je Bećirović.
Spomenik "Cvijet Srebrenice“ zauvijek će stajati ovdje u sjedištu UN, zauvijek će to biti mjesto na kojem svaka majka, svaki preživjeli, ali i svaki pravedan čovjek na svijetu može iskazati svoju tugu i poštovanje prema žrtvama.
Zauvijek će biti simbol našeg kolektivnog sjećanja i vječna opomena čovječanstvu. Zauvijek će svjedočiti pobjedi istine nad neistinom. Zauvijek će slati planetarnu poruku da civilizirani svijet neće dozvoliti negiranje, minimiziranje i relativizaciju počinjenog genocida nad Bošnjacima u Srebrenici.
- Na žalost, u vrijeme kada oblježavamo 30 godina od genocida nad Bošnjacima, suočavamo se s novim prijetnjama Bosni i Hercegovini. Ta ista velikodržavna ideologija i politika koja je uzrokovala agresiju nad Republikom Bosnom i Hercegovinom i genocid nad Bošnjacima, ponovo prijeti mojoj domovini – upozorio je.
Zato je važno, podcrtao je, da Ujedinjene nacije i demokratski svijet podrže zaštitu pravnog poretka BiH, poštivanje presuda tribunala UN, osudu ratnih zločinaca i zaustavljanje genocidne propagande.
- Naše bosansko-hercegovačke poruke su univerzalne. Umjesto podjela, gradimo mostove. Umjesto sukoba, afirmirajmo dijalog i mir. Umjesto neistina, širimo istinu – poručio je Bećirović.
Uprkos svim patnjama, nepravdama i stradanjima, naglasio je, vjerujemo u budućnost države Bosne i Hercegovine.
- Nastavimo se boriti za demokratsko i civilizovano društvo. Demokratska i sigurna Bosna i Hercegovina je moralno-historijski dug BiH i UN-a prema žrtvama genocida. Neka ovaj spomenik bude i pouka za cijelo čovječanstvo, da se zlo mora zaustavljati na vrijeme. Gradimo budućnost na temelju istine i pravde – poručio je član Predsjedništva BiH Denis Bećirović.
Zahvalio je Generalnom sekretaru UN-a, Generalnoj skupštini UN-a i brojnim državama koje su pomogle da pobijedi istina o genocidu u Srebrenici i da se danas može otvoriti spomen-obilježje.
Posebno poštovanje iskazao je majkama Srebrenice, koje se decenijama neumorno bore za istinu i pravdu, a zahvalnost je izrazio svima koji su na svaki mogući način pomogli da se realizuje važan projekt.
Spomen-obilježje 'Cvijet Srebrenice' u New Yorku, čiji je autor bosanskohercegovački umjetnik Adin Hebib, trajni je simbol sjećanja na žrtve, otpornost preživjelih i podsjetnik na našu zajedničku humanost i kolektivnu odgovornost da spriječimo ponavljanje genocida bilo gdje u svijetu, saopćeno je ranije iz Ministarstva vanjskih poslova BiH.
Podizanju spomenika prethodila je rezolucija Generalne Skupštine Ujedinjenih nacija donesena 2024. godine, u kojoj ta svjetska organizacija prepoznaje da je u Srebrenici u julu 1995. godine počinjen genocid nad Bošnjacima.
Također, krajem oktobra je na Trgu Ujedinjenih nacija u Beču, ispred zgrade UN-a, svečano otkriven spomenik "Cvijet Srebrenice".