Hrnjić: Mladima u FBiH dodijeljena rekordna podrška, 4,7 miliona KM za pokretanje poslovanja u poljoprivredi

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva danas je u sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu, organizovalo svečanu dodjelu rješenja za 100 mladih poljoprivrednika, koji su ostvarili pravo na novčanu podršku u okviru mjere Pokretanje poslovanja mladih poljoprivrednika. Svečanosti su prisustvovali premijer Federacije BiH Nermin Nikšić, zamjenik premijera i federalni ministar finansija Toni Kraljević i federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnjić.

Ministar Hrnjić je čestitao korisnicima i istakao značaj povećanja sredstava namijenjenih mladim poljoprivrednicima sa planiranih 3 miliona KM, na 4,7 miliona KM, čime je omogućena snažna podrška mladima koji započinju ili unapređuju vlastita gazdinstva.

Stabilan početak

- Iza svakog od ovih stotinu poljoprivrednika stoji odluka da ostane, da radi, gradi i da vjeruje u vlastiti potencijal. Zato smo obezbijedili 4,7 miliona KM kako bismo dali stabilan početak bez tereta, bez dugova i bez straha da će u posao krenuti s premalo resursa. Ovo je ulaganje u njihovu budućnost i u budućnost Federacije BiH. Naš cilj je da mladi u poljoprivredi vide perspektivu, a da svako gazdinstvo, bez obzira na to koliko je udaljeno ili skromno, ima priliku za rast. Ulaganja u mlade poljoprivrednike vraćaju se višestruko – u hrani, radu i budućnosti naših zajednica - kazao je ministar Hrnjić.

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić u obraćanju mladim poljoprivrednicima naglasio je kako je Vlada FBiH opredijeljena da podrži mlade u njihovim nastojanjima da kreiraju svoje poslovne puteve u Federaciji BiH.

Ulaganje u Federaciju

- Naša je obaveza da im omogućimo uslove da ostanu, rade i grade svoje živote ovdje. Ovo je ulaganje u stabilniju, sigurniju i produktivniju Federaciju. Mladi koji pokreću vlastita gazdinstva daju novu snagu našoj ekonomiji te će Vlada i dalje stajati uz njih na tom putu - kazao je premijer Nikšić.

Iz Federalnog ministarstva navode da su u okviru ove mjere zaprimljena 243 zahtjeva od koji je za 101 obezbijeđena novčana podrška u maksimalnom iznosu do 50.000 KM po korisniku, sufinansirana od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede u 100 postotnom iznosu. Mladi će dodijeljena sredstva uložiti u nabavku rasplodne stoke (junice mliječnih i mesnih pasmina, ovce, koze) te izgradnju i opremanje plastenika.

Korisnici su se obavezali da rasplodnu stoku neće prodati niti pokloniti u narednih pet godina, čime se osigurava dugoročna održivost ulaganja i jačanje lokalne proizvodnje.

Ostvarena podrška

Podršku su ostvarili mladi poljoprivrednici iz 40 općina Federacije BiH, a gledano po kantonima nakon objave rang-liste, najviše korisnika dolazi iz Unsko-sanskog i Srednjobosanskog kantona (po 20 korisnika). Slijede Zeničko-dobojski i Kanton 10 (po 15 korisnika), Zapadnohercegovački kanton (14 korisnika), Tuzlanski kanton (10 korisnika), Kanton Sarajevo (4 korisnika), Hercegovačko-neretvanski kanton (2 korisnika), te Bosanskopodrinjski kanton Goražde (1 korisnik). Kompletne rang-liste dostupne su na web stranici Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Iz Ministarstva dodaju da je današnjom dodjelom rješenja poslana jasna poruka da mladi ljudi koji su odlučili budućnost graditi u poljoprivrednom sektoru Federacije BiH, imaju oslonac u resornom federalnom ministarstvu i Vladi Federacije BiH.