Bh. oružane snage dostojan partner NATO-a

Oružane snage BiH konstantno unapređuju svoju usklađenost s NATO standardima, a poruke koje dolaze iz NATO Štaba Sarajevo potvrđuju uspjehe na tom polju.

Spremni sarađivati

Iz NATO Štaba Sarajevo ocijenjeno je da Oružane snage Bosne i Hercegovine (OSBiH) bilježe značajan napredak u obuci, prilagođavanju NATO standardima i realizaciji međunarodnih vježbi te posebno ukazuju na profesionalnost, motiviranost i spremnost na saradnju pripadnika OSBiH.

Komentirajući ove ocjene visokopozicionirani zvaničnik Oružanih snaga BiH za “Avaz” pojašnjava da ovakve ocjene iz Štaba u Sarajevu zapravo znače kako su OSBiH već integrirale sve standarde koje provodi Sjevernoatlantski savez.

Naglašavajući važnost ljudskog faktora unutar Oružanih snaga BiH, iz NATO Štaba Sarajevo posebno su naglasili kvalitete koje izdvajaju pripadnike OSBiH.

- Ključne prednosti i potencijal pripadnika Oružanih snaga BiH su njihov profesionalizam, spremnost na blisku saradnju i motivacija. Osim toga, to su i snalažljivost i sposobnost da se prilagode i izvrše zadaci koji su im dodijeljeni, čak i s ograničenim resursima. Sve to je zaista impresivno. Stoga je važno da se nastavi podrška za njihov rad, posebno kroz odgovarajuću razinu finansiranja – ističu iz NATO Štaba Sarajevo.

Faza provedbe

Podsjećamo, gotovo 1.500 pripadnika OSBiH je sudjelovalo u operacijama koje je NATO provodio u svijetu, te je to još jedan od pokazatelja izvrsnosti bh. kadra. Treba naglasiti da su Oružane snage Bosne i Hercegovine u skladu sa sigurnosnim i odbrambenim politikama te zadacima iz zakonskih okvira nebrojeno puta demonstrirale da uspješno primjenjuju sve standarde koje i inače provode zemlje članice NATO-a.

Vidljivi pomaci

U kontekstu procjene napretka Oružanih snaga BiH u smislu ispunjavanja NATO standarda i jačanja obrambenih kapaciteta BiH, naglašavaju da su vidljivi konkretni pomaci u više ključnih oblasti.

- Svjedoci smo značajnog napretka u nekoliko oblasti. Da navedemo samo neke, individualna i obuka jedinica, učinkovita prilagodba propisa i procedura i pridržavanje NATO standarda - navode iz NATO Štaba Sarajevo.

Svi vojnici su visoko profesionalni

To što su nedavno iz NATO Štaba Sarajevo u razgovoru za „Fenu“ ocijenili da Oružane snage Bosne i Hercegovine (OSBiH) bilježe značajan napredak u obuci, prilagođavanju NATO standardima i realizaciji međunarodnih vježbi te su posebno ukazali na profesionalnost, motiviranost i spremnost na saradnju pripadnika OSBiH, našeg uglednog vojnog eksperta, prof. Berku Zečevića nimalo ne iznenađuje.