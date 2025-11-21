Proširena istraga protiv Faće zbog vrijeđanja Isaka i Vranj, Tomić pita: "Da li namjerno vještaci odugovlače da ostane što duže u pritvoru?"

U Općinskom sudu u Sarajevu je održano ročište za produženje pritvora za još dva mjeseca Amiru Pašiću Faći za krivično djelo psihičko nasilje putem informaciono-komunikacijskih tehnologija.
Tužiteljica Alma Džinović je kazala da što se tiče općih uslova postoji osnovana sumnja. Ona je navela da su u prethodnom mjesecu poduzeli niz radnji, a to je da su izdate naredbe za vještačenja oštećenih osoba, kao i to da je zatraženo izuzimanje drugih snimaka.
Džinović je istakla da u odnosu na prethodno ročište, 30.10. je stigla nova prijava od strane ministra Rame Isaka, gdje su provedene istražne radnje.
Istakla je da je nakon toga stigla i prijava iz PU Novi Grad Sarajevo od Mirze Vranj, nakon čega je donesena odluka o proširenju istrage, odnosno da je to u skladu s preporukama ubačeno u isti predmet.
Poručila je izmjene zakona koje su uvedene i kojima se tretira ovo krivično djelo nisu posljedica nekih ishitrenih poteza, nego poštivanje međunarodno preuzetih obaveza, odnosno Istanbulske konvencije.
Navela je da opisani oblici ponašanja Amira Pašića Faće nisu sloboda govora, te poručila je da sloboda ne znači vrijeđanje dostojanstva drugih osoba. Navela je da što se tiče naročitih okolnosti, postoji strah od bjekstva Amira Pašića Faće, s obzirom da je danima bio nedostupan organima gonjenja, da ga nisu mogli pronaći na više lokacija, a da je na kraju uhapšen u Mostaru.
Džinović je rekla da je Amir Pašić Faćo ranije osuđivan četiri puta, a da je među tim djelima bilo i onih koji imaju elemente nasilja. Istakla je da je činjenica da nije osuđivan od 2011. godine, ali se i to mora uzeti obzir. Mišljenja je da niti jedna blaža mjera ne može ostvariti isti efekat. Poručila je da Pašić može ponoviti djelo čim dođe do mobitela i to možda s neponzate lokacije. Poručila je da rezultati vještačenja još nisu stigli.
Advokat Amira Pašića Faće Duško Tomić je kazao da se prvi put ovaj slučaj vodi pred troje sudija i da vjeruje da će bolje sagledati situaciju.
Poručio je da se protivi prijedlogu pritvora.
- Prijedlog za pritvor je na 23 stranice. Branio sam osobe koje su optužene za 100 ubistava, kod njih su prijedlozi bili na 10 stranica - kazao je Tomić te dodao da je vjerovatno cilj da Faćo što kasnije izađe na slobodu.
Istakao je da smatra tendencioznim što tužiteljica navodi da je Pašić osuđivan prije 20 godina na uslovne kazne s ciljem da ga se predstavi kao kriminalca.
Dodao je da je 9. avgusta u Zakon uvršteno ovo krivično djelo i da teško da dva posto ljudi zna da postoji, a da za njeg nije znao ni njegov klijent, a da čak ni on kao advokat nije upoznat s njim. Poručio je da sada zna da postoji to krivično djelo i neće ga sigurno ponoviti, no to tada nije bio slučaj.
- On je uradio nešto za šta nije znao da postoji - kazao je Tomić.
Navodi da u prijedlogu za pritvor sve vrvi od Rame Isaka, a da se to svjesno prešućuje, prešućuju se i Ramine izjave. Istakao je da im Tužilaštvo nije dostavilo prijavu Mirzu Vranj, niti zahtjev za vještačenja i zapitao da li vještaci svjesno razvlače, jer se mora hitno djelovati ako je u pitanju mjera pritvora.
Poručio je da Faćo ne može utjecati na vještake ako ga puste na slobodu i istakao je da su tražili neuropsihijatrijsko vještačenje osumnjičenog Faće, a da nikada nisu dobili odgovor. Smatra da je ovaj Zakon napisan za, kako kaže, njegovog prijatelja Faću.
- Mirza Vranj je javno objavila da je Faćo kriminalac i da traži snimke gdje je vrijeđao. Muž Mirze Vranj je pucao na mog klijenta prošle godine, pa se nagodio s Tužilaštvom - kazao je smatrajući to pristrasnim.
Naveo je da se 7.000 ljudi bavi javnom rječju, a da je on uvrijedio tri novinarke koje su povezane s vlašću. Govoreći o evropskim direktivama, po kojima je ovo djelo uvršteno u Zakon, on je kazao da je cilj bio da se potakne javna riječ, a ne da niko ne smije progovoriti protiv Elmedina Konakovića i Rame Isaka, jer može završiti u zatvoru.
- Imat ćemo ćutologe, da se ne bi ljudi hapsili - kazao je Tomić.
Govoreći o osuđivanju zbog nošenja oružja, kazao je da je Faćo trebao biti osuđen i 1992. godine kada je nosio mitraljez i za to odlikovan.
- Nije bježao ni 1992. godine, neće ni 2025. godine. Ne možne nigdje da pobjegne, svi ga znaju, jedva bi čekali i u Srbiji i u Hrvatskoj da ga uhapse, jer je i o njima govorio - rekao je.
Poručio je da Faćo živi za dane da se razjasne ove stvari. Pitao je šta ako se desi da sutra Ramo Isak bude uhapšen, da li će se onda i dalje teretiti Amir Pašić Faćo.
Naglasio je da Faćo više nikada neće imati retoriku koja ga dovodi u Sud, ali ga neće ni ušutkati.
- Nekada je bio pritvor zbog psovanja Jovanke, a sada zbog žene ministra. Verbalni delikt je prevaziđen u Evropi - rekao je Tomić.
Dodao je da je teško utvrditi psihičko nasilje te dodao da Faćo iz nemoći i revolta opsuje i tako hrani mlade i nemoćne.
- Uz mjere može i treba da ide svojoj kući, da sa mnom prošeta kroz Sarajevo. Ako produžite pritvor vi ćete ga dići do neviđenih visina - rekao je Tomić.
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