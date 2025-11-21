Proširena istraga protiv Faće zbog vrijeđanja Isaka i Vranj, Tomić pita: "Da li namjerno vještaci odugovlače da ostane što duže u pritvoru?"

U Općinskom sudu u Sarajevu je održano ročište za produženje pritvora za još dva mjeseca Amiru Pašiću Faći za krivično djelo psihičko nasilje putem informaciono-komunikacijskih tehnologija. Tužiteljica Alma Džinović je kazala da što se tiče općih uslova postoji osnovana sumnja. Ona je navela da su u prethodnom mjesecu poduzeli niz radnji, a to je da su izdate naredbe za vještačenja oštećenih osoba, kao i to da je zatraženo izuzimanje drugih snimaka. Džinović je istakla da u odnosu na prethodno ročište, 30.10. je stigla nova prijava od strane ministra Rame Isaka, gdje su provedene istražne radnje.

Istakla je da je nakon toga stigla i prijava iz PU Novi Grad Sarajevo od Mirze Vranj, nakon čega je donesena odluka o proširenju istrage, odnosno da je to u skladu s preporukama ubačeno u isti predmet. Poručila je izmjene zakona koje su uvedene i kojima se tretira ovo krivično djelo nisu posljedica nekih ishitrenih poteza, nego poštivanje međunarodno preuzetih obaveza, odnosno Istanbulske konvencije. Navela je da opisani oblici ponašanja Amira Pašića Faće nisu sloboda govora, te poručila je da sloboda ne znači vrijeđanje dostojanstva drugih osoba. Navela je da što se tiče naročitih okolnosti, postoji strah od bjekstva Amira Pašića Faće, s obzirom da je danima bio nedostupan organima gonjenja, da ga nisu mogli pronaći na više lokacija, a da je na kraju uhapšen u Mostaru.

Džinović je rekla da je Amir Pašić Faćo ranije osuđivan četiri puta, a da je među tim djelima bilo i onih koji imaju elemente nasilja. Istakla je da je činjenica da nije osuđivan od 2011. godine, ali se i to mora uzeti obzir. Mišljenja je da niti jedna blaža mjera ne može ostvariti isti efekat. Poručila je da Pašić može ponoviti djelo čim dođe do mobitela i to možda s neponzate lokacije. Poručila je da rezultati vještačenja još nisu stigli. Advokat Amira Pašića Faće Duško Tomić je kazao da se prvi put ovaj slučaj vodi pred troje sudija i da vjeruje da će bolje sagledati situaciju. Poručio je da se protivi prijedlogu pritvora. - Prijedlog za pritvor je na 23 stranice. Branio sam osobe koje su optužene za 100 ubistava, kod njih su prijedlozi bili na 10 stranica - kazao je Tomić te dodao da je vjerovatno cilj da Faćo što kasnije izađe na slobodu. Istakao je da smatra tendencioznim što tužiteljica navodi da je Pašić osuđivan prije 20 godina na uslovne kazne s ciljem da ga se predstavi kao kriminalca.