Dodijeljena uvjerenja o završenoj obuci iz oblasti saobraćaja i inspekcija u BPK Goražde

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) organiziralo je svečanu dodjela uvjerenja o završenoj obuci iz oblasti saobraćaja i inspekcija, čiji su polaznici prvi put imali priliku obuku i ispit polagati u BPK.

U resornom ministarstvu naglašavaju da taj iskorak predstavlja važan doprinos jačanju lokalnih kapaciteta i stvaranju uslova da građani BPK Goražde stiču stručne kvalifikacije u tom kantonu.

- Ova aktivnost predstavlja rezultat višemjesečnog rada u skladu sa ukazanim potrebama. Nakon inicijative iz Skupštine, odlučili smo napraviti dodatni iskorak i omogućiti provođenje obuke za instruktore vožnje motornih vozila. Za ovakav ispit bilo je potrebno pripremiti niz tehničkih i stručnih preduslova, od testova do praktičnog dijela. Prvi put smo ovaj proces organizovali u našem kantonu i zadovoljstvo je što se prijavilo 13 kandidata za obuku - naglasila je resorna ministrica Adisa Alikadić - Herić.

Jedan od polaznika Muhidin Obuća zahvalio je tom ministarstvu koje je omogućilo polaganja u Goraždu.

- Ovo je bila jedna od mojih dugogodišnjih želja da steknem licencu instruktora vožnje motornih vozila. Posebno mi je značajno što sam ispit mogao polagati u našem gradu, što je prvi put u BPK Goražde – kazao je Obuća.