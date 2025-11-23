Košarac kritikovao Babalja: "Ako traži tenzije, neka ide u Sarajevo"

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i član SNSD-a Staša Košarac oglasio se na društvenoj mreži X gdje je javno kritizirao Darka Babalja iz SDS-a.
- Darko Babalj uzalud pokušava da diže tenziju među građanima Republike Srpske. Siniša Karan je predsjednik Republike Srpske izborom srpskog naroda na izborima koji su nam nametnuti. Ako je Babalju do tenzija, neka ide u Sarajevo. RS će ostati stabilna uz politike Karana i Dodika - napisao je Košarac.
I Milorad Dodik, iz Izbornog štaba SNSD-a, oštro je reagovao na Babaljeve postupke.
- Gospodin Babalj potpiruje ljude da izlaze na ulicu. Upozoravam ga da bi to mogla biti krivična odgovornost za ljude poput njega - rekao je Dodik.
- Moram da kažem da je opozicija zavarala svoje glasače - dodao je, naglašavajući da su mogli pokušati da uvuku Srpsku u potpunu destabilizaciju.
- Vama, gospodine Babalj, poručujem – vratite se tamo gdje živite i pokušajte bar jednom u životu da budete korektni - zaključio je Dodik.