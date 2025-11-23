Košarac kritikovao Babalja: "Ako traži tenzije, neka ide u Sarajevo"

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i član SNSD-a Staša Košarac oglasio se na društvenoj mreži X gdje je javno kritizirao Darka Babalja iz SDS-a.

- Darko Babalj uzalud pokušava da diže tenziju među građanima Republike Srpske. Siniša Karan je predsjednik Republike Srpske izborom srpskog naroda na izborima koji su nam nametnuti. Ako je Babalju do tenzija, neka ide u Sarajevo. RS će ostati stabilna uz politike Karana i Dodika - napisao je Košarac.