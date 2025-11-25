Delegacija američkih kongresmena u posjeti Ministarstvu odbrane: "SAD ostaju posvećene BiH"

Zamjenik predsjedavajuće Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministar odbrane Zukan Helez, zajedno sa zamjenikom ministra odbrane za upravljanje resursima Aleksandrom Goganovićem, sastao se danas s delegacijom kongresmena Sjedinjenih Američkih Država (SAD), predvođenom kongresmenom Majklom Tarnerom (Michael Turner).

Ministar je istakao da Plan bilateralne vojne saradnje OSBiH sa SAD-om predstavlja najznačajniji do sada i predviđa 180 zajedničkih aktivnosti u periodu od dvije godine.

Helez je naglasio da su SAD najznačajniji vanjskopolitički partner BiH. Ovo partnerstvo, kako je rekao, posebno se manifestovalo pri formiranju Oružanih snaga BiH (OSBiH), gdje je, uz svesrdnu podršku SAD-a, od nekadašnje tri zaraćene vojske formirana jedinstvena vojska - Oružane snage BiH.

Kako je navedeno u saopćenju Ministarstva odbrane BiH, ovaj susret predstavlja potvrdu odličnih prijateljskih i partnerskih odnosa između BiH i SAD-a.

U sastavu delegacije, osim kongresmena Tarnera, bili su i otpravnik poslova Ambasade SAD-a Džon (John) Ginkel, kongresmen Donald Norkros (Norcross), kongresmen Rič MekKormik (Rich McCormick), te sekretar NATO Parlamentarne skupštine Džejson (Jason) Galanes.

- Naša bilateralna saradnja nije ograničena samo na obuke i edukacije pripadnika Ministarstva odbrane i OSBiH, ona podrazumijeva povećanje kompetencija i sposobnosti na individualnom i kolektivnom nivou, što direktno doprinosi jačanju interoperabilnosti jedinica OSBiH sa zemljama članicama NATO saveza - kazao je Helez.

Stanje i izazovi

Ministar je informirao goste o stanju i izazovima sa kojima se suočavaju Ministarstvo odbrane BiH i OSBiH, naglasio da postoji problem usvajanja budžeta BiH te da postoji opstrukcija modernizacije OSBiH od ministara iz RS-a u Vijeću ministara BiH.

Između ostalog, Helez je poručio da su ključni vanjskopolitički ciljevi BiH članstvo u EU i NATO savezu.

Kongresmen Tarner posebno se interesovao za put BiH ka NATO savezu te je ministar Helez naglasio da zakon, koji su usvojila oba doma Parlamentarne skupštine BiH, kao i Odluka Predsjedništva BiH, usvojena konsenzusom prije 15 godina, obavezuju sve institucije BiH da rade na prijemu naše zemlje u NATO savez. Nažalost, od tada politike koje dolaze iz RS-a opstruiraju put naše zemlje ka NATO-u, što predstavlja nepoštovanje usvojenih zakona.

Ključni partner

U svom obraćanju, zamjenik ministra odbrane Aleksandar Goganović istakao je da je Reforma odbrane jedan od najbolje implementiranih projekata u BiH te da su OSBiH najbolji segment društva.

Goganović je posebno naglasio značaj Dejtonskog mirovnog sporazuma, koji je donio stabilnost i mir, podsjećajući da građani BiH najbolje znaju da sukobi nikome ne donose dobro. Istakao je da su SAD ključni partner BiH, poručivši da u BiH imaju sigurnog i pouzdanog partnera.

Kongresmen Tarner je poručio da SAD ostaju posvećene BiH i njenom suverenitetu, teritorijalnom integritetu i cjelovitosti, saopćeno je iz Ministarstva odbrane BiH.