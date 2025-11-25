Delegacija američkih kongresmena u posjeti Ministarstvu odbrane: "SAD ostaju posvećene BiH"

Zamjenik predsjedavajuće Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministar odbrane Zukan Helez, zajedno sa zamjenikom ministra odbrane za upravljanje resursima Aleksandrom Goganovićem, sastao se danas s delegacijom kongresmena Sjedinjenih Američkih Država (SAD), predvođenom kongresmenom Majklom Tarnerom (Michael Turner).
U sastavu delegacije, osim kongresmena Tarnera, bili su i otpravnik poslova Ambasade SAD-a Džon (John) Ginkel, kongresmen Donald Norkros (Norcross), kongresmen Rič MekKormik (Rich McCormick), te sekretar NATO Parlamentarne skupštine Džejson (Jason) Galanes.
Potvrda odličnih odnosa
Kako je navedeno u saopćenju Ministarstva odbrane BiH, ovaj susret predstavlja potvrdu odličnih prijateljskih i partnerskih odnosa između BiH i SAD-a.
Helez je naglasio da su SAD najznačajniji vanjskopolitički partner BiH. Ovo partnerstvo, kako je rekao, posebno se manifestovalo pri formiranju Oružanih snaga BiH (OSBiH), gdje je, uz svesrdnu podršku SAD-a, od nekadašnje tri zaraćene vojske formirana jedinstvena vojska - Oružane snage BiH.
Ministar je istakao da Plan bilateralne vojne saradnje OSBiH sa SAD-om predstavlja najznačajniji do sada i predviđa 180 zajedničkih aktivnosti u periodu od dvije godine.
- Naša bilateralna saradnja nije ograničena samo na obuke i edukacije pripadnika Ministarstva odbrane i OSBiH, ona podrazumijeva povećanje kompetencija i sposobnosti na individualnom i kolektivnom nivou, što direktno doprinosi jačanju interoperabilnosti jedinica OSBiH sa zemljama članicama NATO saveza - kazao je Helez.
Stanje i izazovi
Ministar je informirao goste o stanju i izazovima sa kojima se suočavaju Ministarstvo odbrane BiH i OSBiH, naglasio da postoji problem usvajanja budžeta BiH te da postoji opstrukcija modernizacije OSBiH od ministara iz RS-a u Vijeću ministara BiH.
Između ostalog, Helez je poručio da su ključni vanjskopolitički ciljevi BiH članstvo u EU i NATO savezu.
Kongresmen Tarner posebno se interesovao za put BiH ka NATO savezu te je ministar Helez naglasio da zakon, koji su usvojila oba doma Parlamentarne skupštine BiH, kao i Odluka Predsjedništva BiH, usvojena konsenzusom prije 15 godina, obavezuju sve institucije BiH da rade na prijemu naše zemlje u NATO savez. Nažalost, od tada politike koje dolaze iz RS-a opstruiraju put naše zemlje ka NATO-u, što predstavlja nepoštovanje usvojenih zakona.
Ključni partner
U svom obraćanju, zamjenik ministra odbrane Aleksandar Goganović istakao je da je Reforma odbrane jedan od najbolje implementiranih projekata u BiH te da su OSBiH najbolji segment društva.
Goganović je posebno naglasio značaj Dejtonskog mirovnog sporazuma, koji je donio stabilnost i mir, podsjećajući da građani BiH najbolje znaju da sukobi nikome ne donose dobro. Istakao je da su SAD ključni partner BiH, poručivši da u BiH imaju sigurnog i pouzdanog partnera.
Kongresmen Tarner je poručio da SAD ostaju posvećene BiH i njenom suverenitetu, teritorijalnom integritetu i cjelovitosti, saopćeno je iz Ministarstva odbrane BiH.