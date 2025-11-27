Babalj okrenuo leđa sali: Dok traje rasprave o ozbiljnim temama, on ugodno ćaska sa Zvizdićem

Tokom sjednice Parlamentarne skupštine BiH zabilježena je nesvakidašnja, ali nažalost ne i neuobičajena scena. Dok su poslanici uredno postavljali pitanja gostima, zastupnik Darko Babalj okrenuo je leđa kompletnoj sali i vodio privatni razgovor s Denisom Zvizdićem.

Njihovo gestikuliranje i ‘paralelna rasprava’ odvijali su se usred zvanične sjednice, ostavljajući utisak potpunog ignorisanja radnog toka i kolega koji su imali riječ. Još jedan primjer površnog odnosa prema institucijama i osnovnoj parlamentarnog kulturi.