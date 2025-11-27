SDS traži grafološku analizu na 33 biračka mjesta: "Ovo što su uradili ima samo u bajkama"

Srpska demokratska stranka (SDS) zatražila je od Centralne izborne komisije BiH da uradi grafološku analizu na 33 biračka mjesta u Zvorniku, navodeći sumnje u zloupotrebu identiteta birača. Prema tvrdnjama SDS-a, kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Siniša Karan je na većini tih mjesta imao i do 250 posto više glasova nego što je 2022. godine imao Milorad Dodik. Članica Predsjedništva SDS-a Aleksandra Pandurević kaže da se iz izbornog ciklusa u ciklus u Zvorniku ponavljaju neuobičajeno visoki rezultati za SNSD.

- A zamislite da je Siniša Karan na ovim izborima imao više glasova nego Milorad Dodik prije tri godine i to na manju izlaznost, za preko 1.000 glasova. U samom gradu Zvorniku izlaznost je bila nešto veća od 30 posto. Na biračkom mjestu u centru Zvornika pobijedio je profesor Blanuša, a u čitavom urbanom dijelu Zvornika Karan je osvojio preko 50 posto. Izlaznost preko 60 posto zabilježena je na šest biračkih mjesta, i tu je Karan dobijao više od 60, pa i 90 posto. Na tim mjestima, Siniša Karan je bio popularniji čak 250 posto nego Milorad Dodik, a to samo ima u bajkama. Braća Andersen zavide Zoranu Stevanoviću na ovoj izlaznosti - poručila je Pandurević. Podsjetila je da je Dodik ranije na istim mjestima imao 48 posto glasova. - Izlaznost je dakle naduvana kao i procenti glasova za Karana i opravdano sumnjamo da je došlo do krađe identiteta i tražimo grafološku analizu na 33 biračka mjesta, a to je rađeno i nakon one situacije u Doboju od prije par godina - navela je. Najavila je da će protiv članova biračkih odbora u Zvorniku biti podnesene krivične prijave. - Slično u Doboju, rekordna izlaznost i rekordan broj glasova, sumnjamo i tamo u krađu identiteta građana. U Laktašima imamo 10 biračkih mjesta gdje je povećana izlaznost, a Karan dobija preko 70, 80 posto glasova. Dakle sve je ista mantra. U Doboju 0,16 odsto nevažećih listića, u Laktašima 0,15 odsto - rekla je Pandurević.