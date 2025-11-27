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SUMNJA NA KRAĐU

SDS traži grafološku analizu na 33 biračka mjesta: "Ovo što su uradili ima samo u bajkama"

Aleksandra Pandurević kaže da se iz izbornog ciklusa u ciklus u Zvorniku ponavljaju neuobičajeno visoki rezultati za SNSD

Aleksandra Pandurević. Fena

M. Až.

27.11.2025

Srpska demokratska stranka (SDS) zatražila je od Centralne izborne komisije BiH da uradi grafološku analizu na 33 biračka mjesta u Zvorniku, navodeći sumnje u zloupotrebu identiteta birača.

Prema tvrdnjama SDS-a, kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Siniša Karan je na većini tih mjesta imao i do 250 posto više glasova nego što je 2022. godine imao Milorad Dodik.

Članica Predsjedništva SDS-a Aleksandra Pandurević kaže da se iz izbornog ciklusa u ciklus u Zvorniku ponavljaju neuobičajeno visoki rezultati za SNSD.

- A zamislite da je Siniša Karan na ovim izborima imao više glasova nego Milorad Dodik prije tri godine i to na manju izlaznost, za preko 1.000 glasova. U samom gradu Zvorniku izlaznost je bila nešto veća od 30 posto. Na biračkom mjestu u centru Zvornika pobijedio je profesor Blanuša, a u čitavom urbanom dijelu Zvornika Karan je osvojio preko 50 posto. Izlaznost preko 60 posto zabilježena je na šest biračkih mjesta, i tu je Karan dobijao više od 60, pa i 90 posto. Na tim mjestima, Siniša Karan je bio popularniji čak 250 posto nego Milorad Dodik, a to samo ima u bajkama. Braća Andersen zavide Zoranu Stevanoviću na ovoj izlaznosti - poručila je Pandurević.

Podsjetila je da je Dodik ranije na istim mjestima imao 48 posto glasova.

- Izlaznost je dakle naduvana kao i procenti glasova za Karana i opravdano sumnjamo da je došlo do krađe identiteta i tražimo grafološku analizu na 33 biračka mjesta, a to je rađeno i nakon one situacije u Doboju od prije par godina - navela je.

Najavila je da će protiv članova biračkih odbora u Zvorniku biti podnesene krivične prijave.

- Slično u Doboju, rekordna izlaznost i rekordan broj glasova, sumnjamo i tamo u krađu identiteta građana. U Laktašima imamo 10 biračkih mjesta gdje je povećana izlaznost, a Karan dobija preko 70, 80 posto glasova. Dakle sve je ista mantra. U Doboju 0,16 odsto nevažećih listića, u Laktašima 0,15 odsto - rekla je Pandurević.

Istakla je da je sumnjiva i situacija u Bratuncu, gdje je bilo svega 0,1 posto nevažećih listića.

Navela je i da na pojedinim biračkim mjestima s enormnom izlaznošću gotovo i da nema stanovnika, a u apsolutnoj većini glasove je osvajao Karan.

- Za sva biračka mjesta nakon grafološke analize i otvaranja vreća, tražit ćemo ponavljanje izbora - zaključila je Pandurević.

# SDS
# ALEKSANDRA PANDUREVIĆ
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