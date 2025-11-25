Babalj objavio videosnimak: "Ukradeno je najmanje 30.000 glasova"

Poslanik SDS-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Darko Babalj objavio je snimak za koji tvrdi da predstavlja dokaz ozbiljne izborne krađe na prijevremenim izborima održanim 23. novembra.
SMATRA DA SU "POKRADENI"
PRIJEVREMENI IZBORI U RS
Objavio je snimak za koji tvrdi da predstavlja dokaz ozbiljne izborne krađe
Babalj: Ukradeno je najmanje 30.000 glasova. Fena
Poslanik SDS-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Darko Babalj objavio je snimak za koji tvrdi da predstavlja dokaz ozbiljne izborne krađe na prijevremenim izborima održanim 23. novembra.
Babalj smatra da je najveći dio neregularnosti povezan s krađom identiteta birača.
- Najveća krađa na ovim izborima ostvarena je krađom identiteta građana - poručio je Babalj.
SMATRA DA SU "POKRADENI"
SMATRA DA SU "POKRADENI"
- Kriminalna hobotnica je na ovim izborima građanima krala identitet, glasajući u ime onih koji na dan glasanja nisu bili u zemlji. Snimak pokazuje da čovjek ispred sebe, u kabini za glasanje, ima šest listića gdje je upisao Karana kao izbor - rekao je.
Prema njegovoj procjeni, na ovaj način ukradeno je „najmanje 30 hiljada glasova“.
Pozvao je odgovorne institucije da hitno ispitaju sve navode o izbornim manipulacijama i utvrde stvarni obim neregularnosti.
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