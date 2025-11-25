Babalj objavio videosnimak: "Ukradeno je najmanje 30.000 glasova"

Poslanik SDS-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Darko Babalj objavio je snimak za koji tvrdi da predstavlja dokaz ozbiljne izborne krađe na prijevremenim izborima održanim 23. novembra.

- Kriminalna hobotnica je na ovim izborima građanima krala identitet, glasajući u ime onih koji na dan glasanja nisu bili u zemlji. Snimak pokazuje da čovjek ispred sebe, u kabini za glasanje, ima šest listića gdje je upisao Karana kao izbor - rekao je.

Prema njegovoj procjeni, na ovaj način ukradeno je „najmanje 30 hiljada glasova“.

Pozvao je odgovorne institucije da hitno ispitaju sve navode o izbornim manipulacijama i utvrde stvarni obim neregularnosti.