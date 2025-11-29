Prva presuda za diskriminaciju novinara u BiH kao pobjeda protiv političkih moćnika

Prvostepenom presudom Osnovnog suda u Banjoj Luci utvrđeno je da je načelnik općine Šipovo, Milan Kovač, izvršio neposrednu diskriminaciju nad novinarima Alenom Beširević i Harunom Dinarevićem vrijeđajući ih i ponižavajući.

resudom je utvrđeno da je Kovač razgovarajući s Dinarevićem putem telefona iznio niz uvreda, posebno apostrofirajući navode o seksualnoj orijentaciji, te seksualno ponižavajući Beširević.

- Sud utvrđuje da je govor tuženog bio sve, samo ne uobičajen, kulturan i normalan govor lica koje je u to vrijeme obavljalo funkciju načelnika Šipova, lica koje je prethodno bilo narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske i lica koje bi trebalo da bude – bar po funkcijama koje je obavljalo, ako ni po čem drugom – samosvjestan, pristojan i odgojen čovjek - navodi se u prvostepenoj presudi.

Sud zaključuje da se sadržaj takvog govora ne može ničim opravdati.

- Sud utvrđuje da njegov govor sadrži sve elemente uznemiravanja, što je jedan od oblika diskriminacije, jer je svojim govorom povrijedio dostojanstvo tužilaca tako što ih je brojnim vulgarnostima pokušao zastrašiti, degradirati, ponižavati i vrijeđati - stoji u presudi.

Advokatica Jovana Kisin Zagajac kazala je da su predmeti u kojima se štite novinari i njihovo pravo na slobodu javnog izražavanja najčešće predmeti klevete ili eventualno naknade nematerijalne štete, ali da se ovaj predmet razlikuje jer obuhvata diskriminaciju.

- Diskriminacija je jasna, jer je tuženi vrlo otvoreno vrijeđao, ponižavao i stvarao neprijateljsko okruženje i za novinara i za novinarku koji su ga tužili, koristeći zaštićene osnove – različite zaštićene osnove u slučaju jednog i drugog novinara – zbog čega je prema njima počinio diskriminaciju. Zbog toga je ovaj predmet specifičan - kazala je Kisin Zagajac za Detektor.

Navodi da je Kovač diskriminisao novinarku Beširević na osnovu pola, a novinara Dinarevića svrstavajući ga u LGBT populaciju, bez obzira na to da li on toj zaštićenoj grupi pripada ili ne.

- Ovo je važno za sudsku praksu: apsolutno nije bitno, kada se vrši diskriminacija, da li žrtva zaista pripada određenoj zaštićenoj grupaciji ili ne — bitno je da onaj ko diskriminiše koristi neki zaštićeni osnov kako bi nekoga ponizio ili mu umanjio prava - pojasnila je advokatica.

Prema podacima Udruženja BH novinari, ovo je prva nepravosnažna presuda za diskriminaciju novinara u Bosni i Hercegovini.

Borka Rudić, generalna sekretarka u Udruženju BH novinari kaže da ova presuda nosi poruku da novinari i novinarke trebaju prijavljivati slučajeve diskriminacije po bilo kom osnovu.

- A naročito na osnovu spola, te ne odustajati od prava na siguran i dostojanstveno rad. Ovaj slučaj je također pozitivan primjer sudske prakse i korištenja odredaba Zakona o zabrani diskriminacije u BiH uz druge zakone koji su bili osnova podnošenja tužbe protiv načelnika, Milana Kovača i kasnije suđenja pred Osnovnim sudom u Banjoj Luci - kazala je Rudić.

Nakon objave istraživačkog teksta „Šume Srpske u službi Dodikovog finansijskog i političkog blagostanja“ na portalu Naratorium, načelnik općine Šipovo Kovač pozvao je urednika portala Dinarevića upitavši ga: “Šta pišeš o meni, šta pišeš na portalu?”. Slijedio je niz uvreda, u kojima je vrijeđana i novinarka Beširević. Cijeli razgovor putem telefona je snimljen i dostupan javnosti.

Beširević kaže da je načelnik Šipova, koristeći svoj položaj i moć, pokušao da ih zastraši i ponizi na diskriminirajući način te da ona na takvo ponašanje ne pristaje.

- Kao žena i novinarka, osjećam dodatnu odgovornost da pokažem da se dostojanstvo ne može pokoriti moći. Drago mi je što je sud prepoznao da je ponašanje načelnika Šipova bilo diskriminirajuće i da je kao takvo neprihvatljivo. Ovu presudu vidim kao pobjedu dostojanstva novinarske profesije nad političkom moći, zbog čega je ne smatram samo pobjedom novinara Naratoriuma, nego i pobjedom kompletne novinarske zajednice u Bosni i Hercegovini - kazala je Beširević za Detektor.

Vođen drugim slučajevima vrijeđanja i ponižavanja novinara koji su prošli nekažnjeno, Dinarević kaže da se ni sam nije nadao nikakvim reperkusijama.

- Očigledno je i on računao na tu nekažnjivost, jer nisam prvi novinar kojem je to priredio. Iz Udruženja BH novinari su, srećom, smatrali da zajedno sa kolegicom Beširević trebam tužiti Kovača i to smo, uz njihovu pomoć, i uradili. Priznajem da me je prvostepena presuda iznenadila i da je pokazala da iživljavanje nad novinarima od strane moćnika neće uvijek proći nekažnjeno. Odluku suda u Banjoj Luci vidim kao moguće ohrabrenje kolegama iz ‘esnafa’ da potraže pravnu zaštitu kada dožive slične situacije - kazao je Dinarević.

Na ovu presudu je dozvoljena žalba Okružnom sudu Banja Luka.