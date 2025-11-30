Mještani Korićana danas glasaju na prijevremenim izborima za predsjednika RS

Mještani Korićana kod Kneževa, danas glasaju na prijevremenim izborima za predsjednika bh. entiteta RS.

Izbori u ovom naselju prošle sedmice bili su odgođeni zbog snijega, prenosi RTRS.

Biračko mjesto na kom je registrovano 56 glasača. Biračko mjesto otvoreno je u 7.00 sati, a zatvara se u 19.00 sati.

Predsjednik Opštinske izborne komisije Budimir Dukić rekao je za RTRS da je biračko mjesto otvoreno na vrijeme, da se izborni proces odvija nesmetano i da će prvi podaci o izlaznosti biti poznati u 11.00 sati.