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KOD KNEŽEVA

Mještani Korićana danas glasaju na prijevremenim izborima za predsjednika RS

Biračko mjesto otvoreno je u 7.00 sati, a zatvara se u 19.00 sati

Izbori u Korićanima. RTRS

A. O.

30.11.2025

Mještani Korićana kod Kneževa, danas glasaju na prijevremenim izborima za predsjednika bh. entiteta RS.

Izbori u ovom naselju prošle sedmice bili su odgođeni zbog snijega, prenosi RTRS.

Biračko mjesto na kom je registrovano 56 glasača. Biračko mjesto otvoreno je u 7.00 sati, a zatvara se u 19.00 sati.

Predsjednik Opštinske izborne komisije Budimir Dukić rekao je za RTRS da je biračko mjesto otvoreno na vrijeme, da se izborni proces odvija nesmetano i da će prvi podaci o izlaznosti biti poznati u 11.00 sati.

Podsjećamo, CIK BiH odgodio je i ponovo raspisao izbore na biračkom mjestu "Korićani", jer zbog neprohodnih puteva izazvanih snježnim padavinama izbori nisu mogli biti održani.

# PRIJEVREMENI IZBORI
# KNEŽEVO
# KORIĆANI
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