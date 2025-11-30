Tužilaštvo BiH podnijelo prijavu protiv državnog tužioca Džermina Pašića

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podnijelo je prijavu Uredu disciplinskog tužioca protiv državnog tužioca Džermina Pašića, zbog skrivanja službenih zabilješki iz predmeta Sanija Al Murde. Paralelno s tim, protiv Pašića je u Tužilaštvu BiH otvoren i krivični predmet.

Informaciju je u emisiji "Istraga sedmice" otkrio urednik Avdo Avdić.

Podsjetimo, državni tužilac Džermin Pašić skrivao je dvije službene zabilješke u kojima je navedeno da su članovi narko grupe Sanija Al Murde, nakon što su uhapšeni, kazali u Tužilaštvu BiH da su njemu, odnosno bivšem državnom tužiocu Dubravku Čampari dali oko 1,5 miliona maraka.