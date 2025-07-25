TUŽILAŠTVO BIH

Predložen pritvor za Vasiljevića zbog ometanja rada pravosuđa: Pratio tužioca Džermina Pašića

Osumnjičeni je lišen slobode u okviru istrage koja se vodi u vezi postavljanja GPS uređaja ispod automobila zamjenika glavnog tužioca Džermina Pašića

Džermin Pašić. Avaz

Al.B.

25.7.2025

Tužilaštvo BiH uputilo je prema Sudu BiH prijedlog za određivanje mjere pritvora za osumnjičenog Vasiljević Stojana, rođenog 2001. godine u Bijeljini, državljanina BiH. Predloženo je određivanje mjere pritvora iz razloga propisanih članom 132. stav 1. tačke b) i c) ZKP-a BiH.

Osumnjičeni je lišen slobode u okviru istrage koja se vodi u vezi postavljanja GPS uređaja ispod automobila zamjenika glavnog tužioca Džermina Pašića, a zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo pripremanje krivičnog djela iz člana 248. KZ-a BiH, u vezi sa krivičnim djelom ometanje rada pravosuđa iz člana 241. stav 2. istog Zakona.

