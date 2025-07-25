Predložen pritvor za Vasiljevića zbog ometanja rada pravosuđa: Pratio tužioca Džermina Pašića

Tužilaštvo BiH uputilo je prema Sudu BiH prijedlog za određivanje mjere pritvora za osumnjičenog Vasiljević Stojana, rođenog 2001. godine u Bijeljini, državljanina BiH. Predloženo je određivanje mjere pritvora iz razloga propisanih članom 132. stav 1. tačke b) i c) ZKP-a BiH.

Osumnjičeni je lišen slobode u okviru istrage koja se vodi u vezi postavljanja GPS uređaja ispod automobila zamjenika glavnog tužioca Džermina Pašića, a zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo pripremanje krivičnog djela iz člana 248. KZ-a BiH, u vezi sa krivičnim djelom ometanje rada pravosuđa iz člana 241. stav 2. istog Zakona.