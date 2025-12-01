Detalji iz prijave protiv tužioca Pašića: "Đonko je kazao da je dao milion maraka preko Kevelja da advokat Crnovršanin i braća Čampara završe predmet Start”

Zbog skrivanja zabilješki u kojima je navedeno da je primio mito, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine formiralo je krivični predmet protiv državnog tužioca Džermina Pašića. Istovremeno, Tužilaštvo BiH je u petak dostavilo Uredu disciplinskog tužioca prijavu protiv Pašića u kojoj su navedeni svi detalji o njegovom sumnjivom postupanju u predmetu Start koji je trebao biti usmjeren protiv vođe Škaljarskog klana – Sanija Al Murde. Portal Istraga.ba je objavio sve detalje iz prijave koja je podnesena.

Podsjećamo, tužilac Džermin Pašić je “oteo” kolegama iz Tužilaštva KS dio predmeta Start. U nadležnosti kantona su ostali Ibrahim Hadžibajrić i njegova saradnica Alma Destanović, dok je Tužilaštvo BiH preuzelo krivično gonjenje Elmedina Karišika, Seida Hadžibajrića, Emine Rogo i dugih saradnika vođe Škaljarskog klana Sanija Al Murde kojeg tužilac Pašić “nije stigao uhapsiti”. Pašić je propustio uhapsiti i Al Murdinu polusestru Barbaru Pekić, zatim graničnog policajca Nemanju Nogoštića, trebinjskog biznismena Nenada Crnogorca, advokata Bojana Veselinovića i mnoge druge članove ove kriminalne grupe koju je, navodno, istraživao. Iako je bio glavni distributer Sky telefona i čovjek koji je davao pravne savjete Al Murdi, Pašić nikad nije uhapsio advokata Veselinovića kojeg je koristio kao, navodni, izvor informacija o kriminalu Al Murdine grupe. Upravo je ovaj “izvor” rekao Džerminu Pašiću da je urednik Istrage Avdo Avdić na sastanku sa Veselinovićem kazao da postoje informacije da je Pašić od Al Murdine grupe uzeo 300 hiljada maraka. Pašić je 10. januara 2025. godine nakon razgovora sa “izvorom” Veselinovićem sačinio službenu zabilješku u kojoj je naveo da mu je “izvor” prenio da je Avdo Avdić rekao je Pašić primio 300 hiljada maraka od Karišika i drugih. Pašić je zabilješku prilagodio svojim potrebama, ali je odlučio da je ne stavi u spis. Bojana Veselinovića, svog saradnika kojeg je spasio krivičnog gonjenja, nije imenovao, već ga je označio kao “izvor”. Umjesto da ovu zabilješku proslijedi glavnom tužiocu Milanku Kajganiću, on je odlučio da je stavi u svoj sef u Tužilaštvu BiH. No, ovo nije bila jedina zabilješka koju je sklonio.

Džermin Pašić je, naime, sakrio još dvije zabilješke u kojima je navedeno da su mu članovi kriminalne grupe Sanija Al Murde, prilikom ispitivanja u Tužilaštvu BiH, u prisustvu advokata reklli da su njemu, preko advokata Mirsada Crnovršanina, ukupno dali oko 1,5 miliona maraka da se predmet “Start” “završi”. U kontekstu primanja mita pominju se još Dubravko i Aljoša Čampara i mostarski biznismen Senad Kevelj. Evo detalja.

Oznaka tajnosti

- Službenu zabilješku broj T20 0 KTO 0023369 22 od 29.01.2025. godine sa oznakom tajnosti “Interno”, koja je sačinjena povodom obavljenog razgovora sa osumnjičenim Elmedinom Karišikom na okolnost da je nakon lišenja slobode u predmetu pred Tužilaštvom BiH Elmedin Karišik predao novac advokatu Mirsadu Crnovršaninu da mu “završi sve” kod tužioca Džermina Pašića, koju službenu zabilješku su potpisali Džermin Pašić i Mersudin Omerhodžić, iako je bio svjestan da iz zabilješke proizilazi da je prijavljen za nezakonitosti što podrazumijeva da samim tim nije mogao dalje postupati u istom i da se na osnovu tih informacija treba formirati novi predmet u Tužilaštvu BiH radi provjere navoda iz nje, istu nije proslijedio glavnom tužiocu radi formiranja predmeta niti je o sadržaju iste obavijestio glavnog tužioca, niti na bilo koji način evidentirao istu kroz zvanične evidencije Tužilaštva BiH, nego je na službenu zabilješku stavio oznaku tajnosti “Interno”, suprotno članu 18. Pravilnika o zaštiti tajnih podataka u Tužilaštvu BiH i članu 18. Uputstva o radu sa tajnim podacima u sudskim i tužilačkim postupcima u BiH, u kojima je navedeno da se podaci ne smiju označavati stepenom tajnosti radi prikrivanja izvršenja krivičnog djela, prikrivanja prekoračenja ili zloupotrebe ovlašenja ili prikrivanja bilo kakve nezakonitosti, i istu je odložio i zaključao u sef u svojoj kancelariji, čak i nakon perioda kada mu je predmet izuzet od daljeg rada. Dakle isti je koristio funkciju tužioca sa ciljem da pribavi korist za sebe i Mirsada Crnovršanina u vidu zaštite od formiranja predmeta u Tužilaštvu BiH, čime je počinio disciplinski prekršaj iz člana 57.stav 1. tačka b) – Korištenje funkcije tužioca kako bi se pribavila korist za sebe ili druga lica - navedeno je u prijavi protiv Džermina Pašića koju je glavni državni tužilac Milanko Kajganić dostavio Uredu disciplinskog tužioca VSTV-a.

Pašić je identično postupio i šest mjeseci kasnije, nakon što je uhapsio mostarskog biznismena Adisa Đonku u okviru istrage u predmetu Start.

- Službenu zabilješku broj: T20 0 KTO 0023369 22 od 24.06.2025. godine sa oznakom stepena tajnosti “Interno”, o obavljenom razgovoru sa osumnjičenim Adisom Đonkom, koja je sačinjena na okolnosti angažovanja advokata Mirsada Crnovršanina kao branioca u tom predmetu za iznos od 100.000,00 KM, te davanje iznosa od 1.000.000,00 KM kao navodne pozajmice Senadu Kevelju, kako bi isti preko Dubravka i Aljoše Čampara “završio” povoljniji položaj osumnjičenom u predmetu uticajem i davanjem dara Džerminu Pašiću, a koju službenu zabilješku su potpisali Džermin Pašić i Mersudin Omerhodžić, iako je bio svjestan da navedena službena zabilješka sadrži podatke i činjenice koje mogu imati obilježje krivičnog djela i koje je potrebno dalje provjeriti, držao u svom sefu zaključanu čak i nakon perioda kada mu je predmet izuzet od daljeg rada i istu nije proslijedio glavnom tužiocu niti predložio otvaranje novog predmeta kako bi se provjerili navodi osumnjičenog Adisa Đonke o nezakonitim radnjama, niti je istu evidentirao na bilo koji način u evidencije Tužilaštva BiH, te iako je bio svjestan da u Tužilaštvu BiH postoji formiran predmet pod brojem: T20 0 KTKV 0026833 25, u kojem Dubravko Čampara ima ulogu učesnika u događaju, i svjestan da se sadržaj službene zabilješke odnosi na navodne nezakonite radnje odnosno krivična djela počinjena od strane Dubravka Čampare, istu nije dostavio na postojeći spis broj: T20 0 KTKV 0026833 25 niti je o tome obavijestio postupajuće tužioce iz tužilačkog tima, sve u namjeri da pribavi korist za Mírsada Crnovršanina, Dubravka Čamparu, Aljošu Čamparu, Senada Kevelju i sebe, u vidu neformiranja predmeta u Tužilaštvu BiH, te je na službenu zabilješku stavio oznaku tajnosti “Interno”,suprotno članu 18. Pravilnika o zaštiti tajnih podataka u Tužilaštvu BiH i članu 18. Uputstva o radu sa tajnim podacima u sudskim i tužilačkim postupcima u BiH, u kojima je navedeno da se podaci ne smiju označavati stepenom tajnosti radi·prikrivanja izvršenja krivičnog djela, prikrivanja prekoračenja ili zloupotrebe ovlašenja ili prikrivanja bilo kakve nezakonitosti. Dakle, isti je koristio funkciju tužioca sa ciljem da pribavi korist,usljed čega se po navedenoj službenoj zabilješci nije postupalo ili nije blagovremeno postupalo, a sve kako bi pribavio korist za sebe,Mirsada Crnovršanina, Dubravka Čamparu, Aljošu Čamparu i Senada Kevelju u vidu neformiranja predmeta u Tužilaštvu BiH po prijavi Adisa Đonke, čime je počinio disciplinski prekršaj iz člana 57.stav 1. tačka b) Zakona o VSTS-Korištenje funkcije tužioca kako bi se pribavila korist za sebe ili druga lica - navedeno je u prijavi protiv Džermina Pašića.

U tački četiri prijave protiv Pašića je navedeno da je on, skrivajuči zabilješke, skrivao i motive u predmetu koji se odnosi na postavljanje GPS uređaja pod njegov automobil. Podsjećamo, Istraga.ba je objavila da iza postavljanja GPS uređaja pod automobil tužioca Džermina Pašića stoji Sani Al Murda i njegovi saradnici. Zbog tog slučaja je kasnije uhapšen i Elmedin Karišik koji je jedan od osumnjičenih u predmetu Start i preko kojeg je Sani Al Murda prao novac stečen krijumčarenjem kokaina iz Južne Amerije u Evropu.

- Nakon što je u Tužilaštvu BiH formiran predmet broj: T20 0 KTNT 0027176 25 koji se odnosi na stavljanje GPS uređaja na automobile Džermina Pašića, njegove supruge i inspektora Državne agencije za istrage i zaštitu, kome je kasnije pridružen i predmet Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, koji se odnosi na fizički napad na advokata Mirsada Crnovršanina i paljenje njegovog automobila, a za koje radnje je osumnjičen Elmedin Karišik, koji se po odluci Suda Bosne i Hercegovine nalazi u pritvoru, Džermin Pašić, iako je bio svjestan da Službena zabilješka broj T20 0 KTO 0023369 22 od 29.01.2025.godine sa oznakom tajnosti “Interno”, koja je sačinjena povodom obavljenog razgovora sa osumnjičenim Elmedinom Karišikom, službena zabilješka broj T20 0 KTO 0023369 22 od 24.06.2025. godine sa oznakom stepena tajnosti “Interno”, o obavljenom razgovoru sa osumnjičenim Adisom Donkom i službena zabilješka broj T20 0 KTO 0023369 22 od 24.06.2025.godine sa oznakom stepena tajnosti “Interno”, o obavljenom razgovoru sa advokatom Mirsadom Crnovršaninom sadrže informacije koje su od značaja za predmet u Tužilaštvu BiH broj:T20 0 KTNT 0027176 25, iste nije dostavio u navedeni predmet niti je o sadržaju službenih zabilješki upoznao postupajućeg tužioca,nego je iste držao u svom sefu, koristeći funkciju tužioca sa ciljem da pribavi korist za sebe, Mirsada Crnovršanina i druge NN osobe u vidu otežavanja otkrivanja potpunog činjeničnog stanja vezano za motiv napada na advokata Crnovršanina, paljenje njegovog automobila i postavljanje GPS uređaja na automobile Džermina Pašića, njegove supruge i inspektora Državne agencije za istrage i zaštitu, a sa detaljima navedenih zabilješki nije upoznao postupajućeg tužioca ni prilikom davanja iskaza u svojstvu svjedoka u tom predmetu, dana 22.07.2025.godine.

Dakle, isti je bio svjestan mogućeg motiva napada na advokata Cmovršanina i paljenja njegovog automobila kao i motiva za postavljanje GPS uređaja ispod svog automobile, a koja saznanja nije prenio postupajućem tužiocu, što je za posljedicu imalo da isti nije bio upoznat s punim obimom informacija bitnih za dalje vodenje postupka, na koji način je isti otežao rad postupajućeg tužioca u smislu utvrđivanja činjeničnog stanja, čime je počinio disciplinski prekršaj iz člana 57. stav 1. tačka b) Zakona o VSTS-Korištenje funkcije tužioca kako bi se pribavila korist za sebe ili druga lica. u vezi sa članovima 1.1.i 4.6. i 5.6. Kodeksa tužilačke etike i sve druge eventualne prekršaje koji se utvrde tokom ispitivanja ove prijave i eventualnih dopuna prijave”, navedelo je Tužilaštvo BiH u prijavi dostavljenoj UDT-u.

Kako su zabilješke otkrivene?

Tužilac Pašić je predmet Start dužio sve do 23. septembra 2025. godine. Tada je, naime, rješenjem glavnog tužioca, a na prijedlog odbrane osumnjičenog Elmedina Karišika Džermin Pašić je izuzet od postupanja i predmet je putem CMS-a presigniran tužiteljici Sanji Ljuboje Romić. U predmetu koji je presignuran nisu bile službene zabilješke. Tužilac Pašić je o njima šutio skoro dva mjeseca, No, nakon što je početkom novembra postalo jasno da bi osumnjičeni u ovom predmetu mogli pomenuti zabilješke, Pašić je odlučio da ih preda. No, dva dana prije nego što je predao zabilješke, Pašić je podnio prijavu protiv glavnog državnog tužioca zbog predmeta Milorad Dodik. O svemu je 12. novembra obavijestio novinare BIRN-a, kako bi objavljivanjem priče “slučaju Dodik” Džermin Pašić od sebe napravio žrtvu sistema. U dopisu koji je poslao na redakcijski mail portala Istraga.ba, Džermin Pašić, pak, tvrdi da podnošenje prijave protiv Milanka Kajganića nema veze sa slučajem “zabilješke”.

- U sadržaju teksta koji demantujem navodite slijedeće „Upravo je ovo razlog zbog kojeg je Pašić, pokušajavaću se zaštiti od budućeg disciplinskog i krivičnog gonjenja, podnio prijavu protiv glavnog državnog tužioca Milanka Kajganića pokušavajući od sebe napraviti žrtvu“. Budući da ću, kao i do sada, lično inicirati službeno preispitivanje vaših navoda, nadam se da ćemo imati priliku da na zakonit način javnosti pružimo uvid u kompletan sadržaj zabilješki na koje se referirate i krajnje neistinito ih interpretirate. Vaš portal do sada je često objavljivao službene dokumente koje ste dobili od vaših neimenovanih izvora. Ovaj put to niste učinili i nemoguće je ne zapitati se zašto je to tako. Budući da sam te dokumente lično sačinio znam da bi njihovo objavljivanje u potpunosti obesmislio vaše tvrdnje. Moj jedini motiv za podnošenje krivične prijave vezane za predmet napada na ustavni poredak jeste zaštita integriteta i nezavisnosti pravosuđa. Vaš motiv za osporavanje njene neophodnosti teško je dokučiti, ali nadam se da nije rezultat želje da se prikriju i zaštite oni koji taj integritet i tu nezavisnost dovode u pitanje - naveo je Džermin Pašić.

Datumi, međutim, ne idu u prilog Pašićevim tvrdnjama. On je, kako smo već naveli, sa predmeta Start “skinut” 23. septembra 2025. godine. Zabilješke nisu bile u njegovom spisu. Skoro dva mjeseca kasnije je odlučio predati zabilješke. No, dva dana prije nego što je predao zabilješke, Pašić je u javnost plasirao priču da je on prijavio Milanka Kajganića zbog opstruiranja u predmetu Milorad Dodik. Milanko Kajganić je, podsjećamo, tužilački tim u predmetu Dodik rasformirao krajem juna. Džermin Pašić, kao član raspuštenog tima, prijavu protiv Kajganića podnosi tek 12. novembra. I to dva dana prije nego što će biti “primoran” da preda službene zabilješke u kojima je navedeno da su članovi Škaljarskog klana tvrdili da su mu dali novac da “završi” predmet protiv njih.

Nakon što je tužiteljica izvršila uvid u službene zabilješke, dana 14.11.2025. godine je obavila razgovor sa zamjenikom glavnog tužioca Mladenom Furtulom, koji je određen za nadzor nad postupanjem u navedenom predmetu, i istog obavijestila o postojanju navedenih zabilješki i namjeri da ih izdvoji iz spisa te je od strane istog dobila instrukciju da napravi dopis prema zamjeniku glavnog tužioca i glavnom tužiocu u kome će navesti hronologiju događaja i predložiti da se iste izdvoje iz spisa, nakon čega će se odlučiti o daljem postupanju sa istima,a što je sve navedeno u službenoj zabilješci tužiteljice od 14.11.2025.godine. Po nalogu glavnog tužioca, tužiteljica Ljuboje Romić, je uz dopis broj T20 0 KTOV 0023369 25 od 17.11.2025. godine u Kabinet glavnog tužioca dostavila predmetne službene zabilješke. Uvidom u službene zabilješke utvrđeno je da postoje indicije da je tužilac Džermin Pašić počinio gore navedene disciplinske prekršaje”, navedeno je u dokumentu Tužilaštva BIH koji je dostavljen UDT-u.

Na direktna pitanja Istraga.ba o slučaju Start tužilac Džermin Pašić nije odgovorio.