Mioković: Ono navijanje nije uvreda Srbiji, nego BiH i mom Sarajevu

Dragan Mioković, predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta FBiH na svom X profilu osudio je sinoćnje sramotno navijanje u Skenderiji dijela bh. navijača.

- Ono “navijanje” sinoć, ono nije ni patriotizam ni stajanje uz svoj tim.

Ono je demonstracija provincijskog primitivizma i nepatvorenog šovinizma..

Javna uvreda, ne Srbiji i njenoj kosarkaškoj reprezentaciji, nego Bosni i Hercegovini i mom Sarajevu.

Fujčina na kvadrat.