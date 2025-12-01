Mioković: Ono navijanje nije uvreda Srbiji, nego BiH i mom Sarajevu

Dragan Mioković, predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta FBiH na svom X profilu osudio je sinoćnje sramotno navijanje u Skenderiji dijela bh. navijača.
PREDSJEDAVAJUĆI
Ono je demonstracija provincijskog primitivizma i nepatvorenog šovinizma - poručio je Mioković
Dragan Mioković_ Zgrožen navijanjem. Screenshot
Dragan Mioković, predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta FBiH na svom X profilu osudio je sinoćnje sramotno navijanje u Skenderiji dijela bh. navijača.
- Ono “navijanje” sinoć, ono nije ni patriotizam ni stajanje uz svoj tim.
Ono je demonstracija provincijskog primitivizma i nepatvorenog šovinizma..
Javna uvreda, ne Srbiji i njenoj kosarkaškoj reprezentaciji, nego Bosni i Hercegovini i mom Sarajevu.
Fujčina na kvadrat.
BILE POSTAVLJENE KAO SIMBOL PODRŠKE