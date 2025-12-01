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PREDSJEDAVAJUĆI

Mioković: Ono navijanje nije uvreda Srbiji, nego BiH i mom Sarajevu

Ono je demonstracija provincijskog primitivizma i nepatvorenog šovinizma - poručio je Mioković

Dragan Mioković_ Zgrožen navijanjem. Screenshot

D. H.

1.12.2025

Dragan Mioković, predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta FBiH na svom X profilu osudio je sinoćnje sramotno navijanje u Skenderiji dijela bh. navijača.


- Ono “navijanje” sinoć, ono nije ni patriotizam ni stajanje uz svoj tim.

Ono je demonstracija provincijskog primitivizma i nepatvorenog šovinizma..

Javna uvreda, ne Srbiji i njenoj kosarkaškoj reprezentaciji, nego Bosni i Hercegovini i mom Sarajevu.

Fujčina na kvadrat.

# DRAGAN MIOKOVIĆ
# SKENDERIJA
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