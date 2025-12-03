Gradonačelnik Bihaća za "Avaz": Igra mačke i miša s priređivačima igara na sreću konačno završena

Odluka Grada Bihaća o povećanju komunalnih taksi za priređivače igara na sreću dovela je do toga da priređivači masovno napuste ovaj grad. Gradonačelnik Elvedin Sedić za „Avaz“ je kazao da je ova Odluka usvojena još prije godinu, ali je tek sada Bihać izvojevao pobjedu.

Ulagali prigovore

- Ova Odluka je rezultat dugogodišnjeg promišljanja, ali ne samo to, nego igre mačke i miša između Grada i priređivača igara na sreću. Slične odluke koje smo i ranije donosili su od strane priređivača osporavane na raznim sudovima, od Kantonalnog do Ustavnog suda. Ovo je prvi put da smo mi odluku koncipirali tako da je ona potvrđena i od strane naše komisije za žalbe, kao drugostepenog organa, potom onda i u upravnom sporu pred Kantonalnim sudom, zatim i od Vrhovnog suda Federacije, a svi su potvrdili da smo mi donijeli odluku u skladu sa zakonima ove države – objasnio je Sedić.

Ranije su priređivači igara na sreću, dodaje, ulagali prigovor na duplo oporezivanje, zbog čega je Ustavni sud osporio ovakve odluke.

- Međutim, ovdje se ne radi ni o kakvom duplom oporezivanju, mi nismo oni koji ubiru poreze, mi ubiremo takse na lokalnom nivou i to nam po zakonu pripada. Rješenja koja smo izdavali su konačna, pravosnažna, izvršna. I evo, ovih dana prvo od tih rješenja koje smo dali za 2024. godinu je pred naplatom, dakle, u izvršnom postupku, i ja sam siguran da ćemo i ostale naplatiti, tako da će Grad Bihać po tom osnovu oprihodovat samo za 2024. otprilike oko milion konvertibilnih maraka. Za 2025. očekujemo isti taj iznos. To je za jednu lokalnu zajednicu značajna suma novca – istaknuo je Sedić.

Priređivači su ovo nazvali „državnim udarom“, ali Sedić naglašava da je Odluka ipak korektna prema lokalnoj zajednici.

- Oni koji posluju ovdje, bez obzira o kojoj vrsti poslovanja se radilo, ostvaruju prihode na nivou lokalne zajednice, a dio tih prihoda trebaju da vrate nazad. Ne možete poslovati na nekom terenu i da samo crpite, bilo da je riječ o novcu, prirodnim resursima, ili nečim drugom, a da ne vraćate u tu zajednicu ništa. Mislim da to ne postoji nigdje na svijetu, i tom logikom vođeni, mi smo samo tražili da se dio prihoda vrati – poručio je Sedić.

Slijede primjer

Nakon Bihaća i Velika Kladuša je izmijenila Odluku o komunalnim taksama, po kojoj će ubuduće svaka kladionice u centru uplaćivati 20.000 maraka više u budžet. Sljedeća općina u Krajini je Cazin, gdje je već pokrenuta inicijativa.

Iz Visokog je također najavljeno podnošenje inicijative na sljedećoj sjednici, kao i iz Bugojna. Zatražena je izmjena odluke i od Gradskog vijeća u Goraždu i Općinskog vijeća u Novom Travniku.