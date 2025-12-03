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POKRENUT VAL

Gradonačelnik Bihaća za "Avaz": Igra mačke i miša s priređivačima igara na sreću konačno završena

Oni koji posluju ovdje, bez obzira o kojoj vrsti poslovanja se radilo, ostvaruju prihode na nivou lokalne zajednice, dio tih prihoda trebaju da vrate

Sedić: Oprihodovat ćemo oko milion za 2024. godinu. Facebook

Piše: Dženana Redžepagić

3.12.2025

Odluka Grada Bihaća o povećanju komunalnih taksi za priređivače igara na sreću dovela je do toga da priređivači masovno napuste ovaj grad. Gradonačelnik Elvedin Sedić za „Avaz“ je kazao da je ova Odluka usvojena još prije godinu, ali je tek sada Bihać izvojevao pobjedu.

Ulagali prigovore

- Ova Odluka je rezultat dugogodišnjeg promišljanja, ali ne samo to, nego igre mačke i miša između Grada i priređivača igara na sreću. Slične odluke koje smo i ranije donosili su od strane priređivača osporavane na raznim sudovima, od Kantonalnog do Ustavnog suda. Ovo je prvi put da smo mi odluku koncipirali tako da je ona potvrđena i od strane naše komisije za žalbe, kao drugostepenog organa, potom onda i u upravnom sporu pred Kantonalnim sudom, zatim i od Vrhovnog suda Federacije, a svi su potvrdili da smo mi donijeli odluku u skladu sa zakonima ove države – objasnio je Sedić.

Ranije su priređivači igara na sreću, dodaje, ulagali prigovor na duplo oporezivanje, zbog čega je Ustavni sud osporio ovakve odluke.

- Međutim, ovdje se ne radi ni o kakvom duplom oporezivanju, mi nismo oni koji ubiru poreze, mi ubiremo takse na lokalnom nivou i to nam po zakonu pripada. Rješenja koja smo izdavali su konačna, pravosnažna, izvršna. I evo, ovih dana prvo od tih rješenja koje smo dali za 2024. godinu je pred naplatom, dakle, u izvršnom postupku, i ja sam siguran da ćemo i ostale naplatiti, tako da će Grad Bihać po tom osnovu oprihodovat samo za 2024. otprilike oko milion konvertibilnih maraka. Za 2025. očekujemo isti taj iznos. To je za jednu lokalnu zajednicu značajna suma novca – istaknuo je Sedić.

Priređivači su ovo nazvali „državnim udarom“, ali Sedić naglašava da je Odluka ipak korektna prema lokalnoj zajednici.

- Oni koji posluju ovdje, bez obzira o kojoj vrsti poslovanja se radilo, ostvaruju prihode na nivou lokalne zajednice, a dio tih prihoda trebaju da vrate nazad. Ne možete poslovati na nekom terenu i da samo crpite, bilo da je riječ o novcu, prirodnim resursima, ili nečim drugom, a da ne vraćate u tu zajednicu ništa. Mislim da to ne postoji nigdje na svijetu, i tom logikom vođeni, mi smo samo tražili da se dio prihoda vrati – poručio je Sedić.

Slijede primjer

Nakon Bihaća i Velika Kladuša je izmijenila Odluku o komunalnim taksama, po kojoj će ubuduće svaka kladionice u centru uplaćivati 20.000 maraka više u budžet. Sljedeća općina u Krajini je Cazin, gdje je već pokrenuta inicijativa.

Iz Visokog je također najavljeno podnošenje inicijative na sljedećoj sjednici, kao i iz Bugojna. Zatražena je izmjena odluke i od Gradskog vijeća u Goraždu i Općinskog vijeća u Novom Travniku.

Mapa općina i gradova koje slijede primjer Bihaća. Facebook

Zatvaranje objekata

- Mogu potvrditi da je ove godine, u odnosu na 2024., zatvoreno 20 poslovnih jedinica priređivača igara na sreću na području Grada Bihaća. Ne mogu spekulisati iz kojeg razloga, da li je posljedica ove Odluke, ali u svakom slučaju, ne mogu se pohvaliti da su poštovali zakone ove države, jer su najčešće otvarali poslovnice blizu škola, obdaništa, kulturnih ustanova, vjerskih objekata, što je po zakonu zabranjeno – kazao je Sedić.

Ranjive kategorije

- Kroz ove takse, doprinijeli smo tome da smo zaštitili najranjivije kategorije stanovništva, dakle djecu, starije osobe i ostale koji se kreću kroz ove objekte, da jednostavno ne budu podložni nekom utjecaju priređivača igara na sreću, odnosno da ne budu izloženi direktnom kontaktu. Nerijetko, tamo su ostavljani džeparci i penzije. Smatram da i ovo treba da se uzme u obzir kao neka vrsta pozitivnog efekta ove odluke – istaknuo je Sedić.

Slična rješenja

Nakon potvrde zakonitosti odluke, više općina i gradova u Federaciji BiH započelo je razmatranje ili pripremu sličnih rješenja, koristeći model Bihaća kao primjer koji je prošao sudsku provjeru. U Gradačcu je podnesena inicijativa općinskom vijeću, u Zavidovićima usvojena inicijativa po uzoru na Bihać, dok su Srebrenik i Velika Kladuša otišli korak dalje s usvojenim Nacrtom odluke o komunalnim taksama.

Kazne zbog maloljetnika

U Donjem Vakufu opozicija je ogorčena što je ista ovakva inicijativa izostavljena s prošle sjednice Vijeća, te prozivaju načelnika i većinu koju predvodi SDP da i oni hitno djeluju.

Od lokalnih vlasti u Derventi grupa građana je javno zatražila informaciju koliko su izrekli kazni zbog ulazaka maloljetnih osoba u kladionice.

Sedić objašnjava da su, donošenjem Odluke o izmjenama i dopunama komunalnih taksi, svjesno „dirnuli u osinje gnijezdo“, ali da je to bio nužan potez kako bi Grad konačno dobio svoj dio prihoda od industrije koja godinama ostvaruje milionske profite

# BIHAĆ
# KLADIONICE
# ODLUKA
# ELVEDIN SEDIĆ
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