POSKOK zatražio zabranu obavljanja dužnosti za NiP-ovog direktora Aerodroma i članove Nadzornog odbora

Ovaj zahtjev dio je šire istrage u kojoj su nedavno izvedeni pretresi u prostorijama Aerodroma Sarajevo. Pretresi su naloženi u predmetu koji se vodi zbog sumnje na zloupotrebu položaja, a u okviru istrage ranije su saslušani i članovi Nadzornog odbora.

Tužilaštvo Posebnog odjela za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala (POSKOK) zatražilo je od Vrhovnog suda Federacije da trojici članova Nadzornog odbora JP Aerodrom Sarajevo, kao i direktoru Saninu Rameziću (NiP), bude privremeno zabranjeno obavljanje dužnosti i zabrana ulaska na Aerodrom. Ročište je održano jutros, a odluka se očekuje uskoro.

Istraga se povezuje s izmjenama Statuta JP Međunarodni aerodrom Sarajevo, koje su usvojene na sjednici Skupštine kompanije 10. septembra, nakon što je Vlada FBiH dala saglasnost i ovlastila Tomislava Stapića da je zastupa. Međutim, u Službenim novinama nije objavljeno šta je konkretno izmijenjeno, što je izazvalo sumnje i nezadovoljstvo zaposlenih, uključujući i Sindikat, koji također nije bio upoznat s detaljima.

Aerodrom Sarajevo se oglasio 13. oktobra, potvrdivši proceduru usvajanja izmjena, ali bez demantija da su promijenjeni uslovi za izbor direktora i izvršnih direktora.

Sve se dešava uoči isteka jednogodišnjeg mandata aktuelne Uprave, koju čine Sanin Ramezić, Amadeo Mandić i Slobodan Kadijević, imenovani krajem prošle godine kao kadrovi NIP-a, SDP-a i Naše stranke. Nadzorni odbor, kojim predsjedava Benjamin Mešak, također je imenovan početkom 2024. godine.

Inače, kako je ranije objavio portal "Avaza" velika je borba za rukovodeću poziciju u Aerodromu Sarajevo. Obavljeni su intervjui za izbor novog direktora i očekivalo se da nas bude donesena odluka prema kojoj će Nadzorni odbor dati prijedlog Vladi FBiH o izboru novog direktora, no to se nije desilo, vjerovatno zbog aktivnosti POSKOK-a.