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U SARAJEVU

Izetbegović se sastao sa Flemingom: Posebna pažnja usmjerena na realizaciju Južne plinske interkonekcije

Istaknut je značaj kontinuirane podrške Sjedinjenih Američkih Država suverenitetu, teritorijalnom integritetu i političkoj stabilnosti BiH

Sa sastanka. Facebook

A. O.

3.12.2025

Lider Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović sastao se danas sa direktorom Ureda u Birou za evropska i euroazijska pitanja State Departmenta Markom Flemingom.

- Tokom sastanka razgovarano je o aktuelnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, sa posebnim fokusom na očuvanje stabilnosti, jačanje institucija i potrebu potpunog poštivanja vladavine zakona.

Istaknut je značaj kontinuirane podrške Sjedinjenih Američkih Država suverenitetu, teritorijalnom integritetu i političkoj stabilnosti Bosne i Hercegovine.

Posebna pažnja posvećena je projektima od strateškog značaja, uključujući realizaciju Južne plinske interkonekcije, te mogućnostima privlačenja novih američkih investicija koje mogu doprinijeti ekonomskom razvoju i energetskoj sigurnosti zemlje.

Sastanku su, pored predsjednika Izetbegovića i direktora Fleminga, prisustvovali otpravnik poslova u Ambasadi SAD-a Džon Ginkel (John), generalni sekretar SDA Halid Genjac, te potpredsjednik SDA Mirsad Zaimović - navodi se na Facebooku Izetbegovića. 

Podsjećamo, direktor Ureda u Birou za evropska i euroazijska pitanja SAD Mark Fleming sastao se ranije i sa premijerom Federacije BiH Nerminom Nikšićem.

# SDA
# BAKIR IZETBEGOVIĆ
# MARK FLEMING
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