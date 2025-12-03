Izetbegović se sastao sa Flemingom: Posebna pažnja usmjerena na realizaciju Južne plinske interkonekcije

Lider Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović sastao se danas sa direktorom Ureda u Birou za evropska i euroazijska pitanja State Departmenta Markom Flemingom.

- Tokom sastanka razgovarano je o aktuelnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, sa posebnim fokusom na očuvanje stabilnosti, jačanje institucija i potrebu potpunog poštivanja vladavine zakona.

Istaknut je značaj kontinuirane podrške Sjedinjenih Američkih Država suverenitetu, teritorijalnom integritetu i političkoj stabilnosti Bosne i Hercegovine.

Posebna pažnja posvećena je projektima od strateškog značaja, uključujući realizaciju Južne plinske interkonekcije, te mogućnostima privlačenja novih američkih investicija koje mogu doprinijeti ekonomskom razvoju i energetskoj sigurnosti zemlje.

Sastanku su, pored predsjednika Izetbegovića i direktora Fleminga, prisustvovali otpravnik poslova u Ambasadi SAD-a Džon Ginkel (John), generalni sekretar SDA Halid Genjac, te potpredsjednik SDA Mirsad Zaimović - navodi se na Facebooku Izetbegovića.