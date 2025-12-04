Video / Jasmin Emrić: SNSD želi pregovarača za EU kojem će Dodik reći "nećeš ići na sastanak"

U večerašnjem izdanju emisije „Crvena olovka“ gost je bio Jasmin Emrić, zastupnik NES-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH. On je na početku govorio o sastanku šefova klubova stranaka u Predstavničkom domu sa članovima Upravnog odbora PIC-a.

- Posebno sam naglasio destabilizaciju koja je započela početkom ove godine sa secesionističkim djelovanjem Milorada Dodika i grupe koju je on predvodio, tako da smo cijelu ovu godinu izgubili u toj jednoj politički nestabinoj situaciji gdje nismo mogli biti posvećeni usvajanju potrebnih zakona na evropskom putu već se tražio model i način kako prevazići tu situaciju. Naglasio sam i slabosti u pravosudnom sistemu koja se pokazala kada je pravosuđe BiH obustavilo istagu protiv Dodika. Te slabosti se moraju ispravljati i moramo uspostaviti novi zakonodavni okvir u kojem će se preispitati sve političke komunikacije i politički utjecaj koji postoji na pravosuđe, kazao je Emrić.

On je otkrio i da članovi PIC-a nisu komentarisali nedolazak SNSD-a, te da se išlo dalje po principu „koga nema bez njega se može“.

- SNSD je poslao vrlo ružnu poruku, ovo je odluka izolacije kojom pokazuju da su oni van svih tokova, istakao je Emrić.

Očekivanja do kraja godine

Emrić je istakao da je PIC pozvao sve predstavnike iz BiH da bude doslijedni na evropskom putu.

- Stavljena je u prvi plan obaveza da se usvoje Zakon o VSTV-u i Zakon o sudovima i potrebno je donijeti odluku o imenovanju glavnog pregovarača i zamjenika. Očekivanja su da se to završi do kraja godine, što je vrlo teško.

Kraj godine je blizu, a očekivanja međunarodne zajednice su jasna. Postavlja se pitanje koliko je realno moguće da se ista i ispune.

- Sve se može desiti. Milorad Dodik je znao u toku nekoliko sati promijeniti stav i narediti svojim ministrima da nešto podrže ili ne podrže. Milorad Dodik je još uvijek politički najjači lider u RS-u i on putem svojih ministara u dogovoru sa Čovićem i HDZ-om određuje tempo kad će se šta uraditi. Ja nemam razloga za optimizam. Dovodi se u pitanje rad cijele Skupštine i Vijeća ministara. Sve je neizvjesno - kazao je Emrić.

Uzmi ili ostavi

On je problematizirao i način na koji se izađuju važni evropski zakoni kazavši da oni moraju biti kvalitetni i da se ne mogu usvajati po principu „uzmi ili ostavi“.

- Ne znamo uopće u kojem stepenu je usaglašen nacrt Zakona o VSTV-u sa mišljenjem Venecijanske komisije. Ovaj Nacrt nije dobio to mišljenje. Upoznat sam sa mišljenjem Direkcije za EU koja je zaključila da se ovaj Nacrt treba revidirati kako bi bio u potpunosti usklađen sa preporukama EU. Trenutno nisu usaglašeni u potpunosti.

Apsurdna situacija oko pregovarača

Kada je riječ o imenovanju glavnog pregovarača za EU Emrić je istakao da se radi o apsurdnoj situaciji u kojoj izvršna vlast ne uvažava odluke zakonodavne vlasti.

- Mi smo usvojili odluku i propisali postupak imenovanja glavnog pregovarača. Oni ne uvažavaju tu odluku i traže model kako da to imenuje Vijeće ministara. Pod svaku cijenu žele da oni imenuju glavnog pregovarača. Vjerovatno su dogovorili da to bude Dodikov pregovarač, a već vidimo kako će se taj pregovarač ponašati kad predstavnik SNSD-a nije uvažio PIC, ne uvažava visokog predstavnika, sve vrlo važne države u Evropi i u svijetu koje nam pomažu. A žele poziciju pregovarača koji sutra neće doći ni na jedan sastanak, jer će mu Dodik reći „nećeš ići“.

Emrić je govorio i o pitanju državne imovine i drugim aktuelnostima, a komplatan razgovor pogledajte na Youtube kanalu Avaz TV ili u videoprilogu na početku teksta.

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