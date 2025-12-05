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VREMENSKA PROGNOZA

Evo kakvo nas vrijeme očekuje za vikend: Ljubitelji planina nemaju razloga za zadovoljstvo

Građani koji su ovaj vikend namjeravali ka jugu moći će uživati tek u kraćim sunčanim intervalima

Manje padavina s vikendom. Avaz

Meliha Smajkic
Piše: Meliha Smajkic

5.12.2025

Kišnim padavinama, ponegdje i obilnim, čini se, nazire se kraj, pogotovo kada je riječ o Hercegovini, dok se u Bosni i u nedjelju ujutro očekuje slaba kiša.

Bakir Krajinović, meteorolog u Federalnom hidrometeorološkom zavodu (FHMZ) kaže da se, kako vrijeme odmiče, smanjuju količine padavina.

- Vrlo slaba kiša se očekuje u BiH, na planinama susnježica i snijeg, ali, također i te vrijednosti su količinski vrlo male. Sve je nekako u trendu opadanja količina padavina koje očekujemo, tako da se atmosfera smiruje i to u pravcu da nas već od nedjelje očekuje puno ljepše vrijeme uz sve manje oblaka - kaže Krajinović za „Avaz“.

Bakir Krajinović. Facebook

Jedino što je neuobičajeno, naglašava, jesu vrijednosti temperatura zraka.

- Za decembar su to dosta visoke vrijednosti, s tim da je u pogledu temperatura izražen trend porasta. Zapravo, slijedi nam mirnije i toplije vrijeme uz više sunca tokom dana već od srijede iduće sedmice - govori Krajinović.

Tako će se jutarnje temperature kretati od danas i u dane vikenda od nula do pet stepeni Celzijusa u Bosni, a do osam u Hercegovini. Maksimalne vrijednosti u Bosni će se kretati do devet stepeni, a u Hercegovini do 14 stepeni - kaže Krajinović.

Ističe da se ne očekuju nikakve ekstremne situacije, naprotiv, kako kaže, vrijeme će biti sve ljepše, mirnije i stabilnije vrijeme.

Građani koji su ovaj vikend namjeravali ka jugu moći će uživati tek u kraćim sunčanim intervalima.

- Prema jugu neće biti dovoljno sunca koliko očekujemo od Hercegovine, ali neće biti ni padavina, dakle, za vikend. Snijega na planinama ima, ali je to daleko od onog kvalitetnog snijega kakav priželjkujemo. S obzirom na porast temperatura zraka i smanjenje količine padavina ni na planinama to neće biti ona prava zimska idila - zaključuje Krajinović za "Avaz".

# VREMENSKA PROGNOZA
# FHMZ
# BAKIR KRAJINOVIĆ
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