Evo kakvo nas vrijeme očekuje za vikend: Ljubitelji planina nemaju razloga za zadovoljstvo

Kišnim padavinama, ponegdje i obilnim, čini se, nazire se kraj, pogotovo kada je riječ o Hercegovini, dok se u Bosni i u nedjelju ujutro očekuje slaba kiša.

Bakir Krajinović, meteorolog u Federalnom hidrometeorološkom zavodu (FHMZ) kaže da se, kako vrijeme odmiče, smanjuju količine padavina.

- Vrlo slaba kiša se očekuje u BiH, na planinama susnježica i snijeg, ali, također i te vrijednosti su količinski vrlo male. Sve je nekako u trendu opadanja količina padavina koje očekujemo, tako da se atmosfera smiruje i to u pravcu da nas već od nedjelje očekuje puno ljepše vrijeme uz sve manje oblaka - kaže Krajinović za „Avaz“.