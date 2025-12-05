Rameziću produžen mandat nekoliko sati prije nego što mu je zabranjeno obavljati dužnost: Šta će uraditi Vlada FBiH?

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić (SDP) potvrdio je za "Avaz" da su prije donošenja odluke Vrhovnog suda FBiH o zabrani obavljanja dužnosti NiP-ovom direktoru Saninu Rameziću donijeli odluku o davanju prethodne saglasnosti za produženje mandata članovima Uprave Međunarodnog aerodroma Sarajevo.

Osim Ramezića, imenovani su Slobodan Kadijević i Amadeo Mandić na još tri mjeseca.