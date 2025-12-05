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Rameziću produžen mandat nekoliko sati prije nego što mu je zabranjeno obavljati dužnost: Šta će uraditi Vlada FBiH?

Osim Ramezića, mjere zabrane su izrečene i članovima Nadzornog odbora Benjaminu Mešaku, Adnanu Mahmutoviću i Žanu Matiću

Sanin Ramezić. Facebook

Piše: Sedin Spahic

5.12.2025

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić (SDP) potvrdio je za "Avaz" da su prije donošenja odluke Vrhovnog suda FBiH o zabrani obavljanja dužnosti NiP-ovom direktoru Saninu Rameziću donijeli odluku o davanju prethodne saglasnosti za produženje mandata članovima Uprave Međunarodnog aerodroma Sarajevo.

Osim Ramezića, imenovani su Slobodan Kadijević i Amadeo Mandić na još tri mjeseca.

Nermin Nikšić. Fena

Ističe da za mjeru nisu znali i da ona još nije ni dostavljena osumnjičenim.

- Sada moramo vidjeti kako ćemo ovo prevazići, jer neko mora voditi ovako važnu firmu - kazao je kratko Nikšić za "Avaz".

Podsjećamo, osim Ramezića, mjere zabrane su izrečene i članovima Nadzornog odbora Benjaminu Mešaku, Adnanu Mahmutoviću i Žanu Matiću.

Oni imaju zabranu pristupa Aerodromu i obavljanja dužnosti.

# VLADA FBIH
# SANIN RAMEZIĆ
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