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Pravni haos na Aerodromu Sarajevo: V.d. direktoru zabranjeno obavljanje dužnosti, izvršnim direktorima u ponoć istekao mandat

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V.d. direktoru Saninu Rameziću Vrhovni sud FBiH je zabranio da obavlja dužnost. Avaz / Facebook

A. O. / Istraga.ba

6.12.2025

Od jutros Međunarodnim Aerodromom Sarajevo ne upravlja niko. Odgovorno lice ne postoji. V.d. direktoru Saninu Rameziću Vrhovni sud FBiH je zabranio da obavlja dužnost, piše Istraga.ba

Izvršnim v.d. direktorima je u ponoć istekao mandat. 

Trojici od pet članova Nadzornog odbora Aerodroma je zabranjeno obavljanje dužnosti, tako da ni taj upravljački organ nema kvorum za održavanje sjednice na kojoj bi, eventualno, imenovao vršioce dužnosti u upravi. Vlada Federacije BiH nije održala hitnu sjednicu nakon odluke Vrhovnog suda FBiH o mjerama zabrane obavljanja dužnosti v.d. direktoru i trojici članova NO. Dakle, jedno od najvažnijih preduzeća u Federaciji BiH od jutros je u pravnom vakuumu.

Podsjećamo, u petak, 5. decembra, Vrhovni sud Federacije FBiH je na prijedlog POSKOK-a odredio je mjere zabrane obavljanja dužnosti trojici članova Nadzornog odbora JP Aerodrom Sarajevo, Benjaminu Mešaku, Adnanu Mahmutoviću, Žanu Matiću, tre vršiocu dužnosti direktora Saninu Rameziću. Istog dana, 5. decembra, dakle, Vlada Federacije BiH je donijela odluku o davanju prethodne saglasnosti da Saninu Rameziću, Amadeu Mandiću i Slobodanu Kadijeviću produži v.d. mandat direktora, odnosno izvršnih direktora Aerodroma. Međutim, Rameziću je popodne izrečena mjera zabrane obavljanja dužnosti direktora, tako da on ne može biti direktor Aerodroma dok je na snazi odluka Vrhovnog suda FBiH. Osim toga, to što je Vlada FBiH dala “prethodnu saglasnost” za imenovanje izvršnih direktora ne znači da Amadeo Mandić i Slobodan Kadijević mogu nastaviti obavljati funkcije v.d. izvršnih direktora. Naime, Vlada je samo dala “prethodnu saglasnost” za njihovo imenovanje, a njih na pozicije v.d. izvršnih direktora mora imenovati Nadzorni odbor Međunarodnog Aerodroma Sarajevo. Međutim, Nadzorni odbor ne može održati sjednicu jer je trojici od ukupno pet članova zabranjeno obavljanje dužnosti, tako da ne može biti održana sjednica NO na kojoj bi se imenovali, barem, vršioci dužnosti direktora ili izvršnih direktora Aerodroma.

Vlada Federacije BiH je u februaru 2024. godine dala Skupštini JP Aerodroma prethodnu saglasnost za imenovanje pet članova Nadzornog odbora toj javnog preduzeća. Tada su u Nadzorni odbor imenovani Benjamin Meško, Vlado Džoić, Adil Halilović, Adnan Mahmutović i Žan Matić. Predsjednica Komisije za izbor članova ovog Nadzornog odbora bila je Arijana Huseinović-Ajanović.

U novembru iste godine, Vlada Federacije BiH dala je prethodnu saglasnost Nadzornom odboru JP “Međunarodni aerodrom Sarajevo” d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršilaca dužnosti članova Uprave JP “Međunarodni aerodrom Sarajevo” d.o.o. Sarajevo, na period do dvanaest mjeseci odnosno do okončanja natječajne procedure i to za: 1. Sanin Ramezić, v. d. direktor Društva; 2. Amadeo Mandić, v. d. izvršni direktor za promet i usluge u zračnom prometu; 3. Slobodan Kadijević, v. d. izvršni direktor za razvoj aerodroma.

Odluka. Istraga.ba

Odluka donesena 19. novembra 2024. godine našla se na dnevnom redu Nadzornog odbora Aerodroma 5. decembra 2024. godine. Tada Nadzorni odbor imenuje Ramezića, Mandića i Kadijevića za vršioce dužnosti na period “do 12 mjeseci”. Dakle, oni su mogli obavljati dužnost v.d. direktora i izvršnih direktora najkasnije do 5. decembra 2025. godine.

Neposredno prije isticanja mandata, Vlada FBiH i uprava aerodroma su započeli proces izmjene Statuta ovog javnog preduzeća kako bi se stvorili uslovi da Sanin Ramezić bude imenovan za direktora, odnosno kako bi njegovoj spremi bili prilagođeni uslovi za imenovanje. U Službenim novinama FBiH 70/25 od 12. septembra objavljena je odluka kojom je Vlada FBiH dala saglasnost na donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta JP Međunarodni aerodrom “Sarajevo” d.o.o. Sarajevo. Vlada FBiH je hitnu sjednicu održala 9. septembra, a na istoj sjednici Vlada je dala ovlaštenje Tomislavu (Mile) Stapiću da, u svojstvu punomoćnika, zastupa Vladu Federacije Bosne i Hercegovine na 95. sjednici Skupštine J.P. Međunarodni aerodrom “Sarajevo” d.o.o. Sarajevo koja je održana 10. septembra i na kojoj su usvojene izmjene i dopune Statuta.

U odluci u Službenim novinama FBiH nisu navedene izmjene Statuta, što je otvorilo prostor za sumnju. Ni članovi Sindikata JP Međunarodni aerodrom Sarajevo nisu upoznati s izmjenama Statuta.

Međunarodni aerodrom Sarajevo oglasio se 13. oktobra povodom medijskih objava o istrazi Poskoka, a osim što pojašnjavaju proceduru usvajanja izmjena Statuta, nisu demantirali navode da su izmijenjeni uslovi koje trebaju ispunjavati direktor JP Međunarodni aerodrom Sarajevo i izvršni direktori.

U okviru istrage POSKOK-a utvrđeno je da postoji osnovana sumnja da su trojica članova Nadzornog odbora i direktor Sanin Ramezić zloupotrijebili položaj kako bi osigurali uslove da ovaj kadar NiP-a postane direktor Aerodroma. 

Vrhovni sud FBiH je, u konačnici, 5. decembra 2025. godine donio mjere zabrane obavljanja dužnosti direktora Saninu Rameziću i trojici članova NO. Istog dana Vlada FBiH je dala prethodnu saglasnost da Rameziću i izvršnim direktorima bude produžen v.d. mandat. Međutim, zbog odluke POSKOK-a Nadzorni odbor nije mogao održati sjednicu, tako da je “prethodna saglasnost” Vlade FBiH ostala “mrtvo slovo na papiru”.

# VRHOVNI SUD FBIH
# MEĐUNARODNI AERODROM SARAJEVO
# MANDAT
# SARAJEVO
# SANIN RAMEZIĆ
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