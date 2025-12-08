Djevojčica Benisa Korman otputovala na liječenje u Istanbul: Obezbijeđeno 4.400 KM

Djevojčica Benisa (2010), žrtva porodičnog nasilja, u pratnji majke i prijatelja, otputovala je na liječenje u Istanbul. Krajem prošlog mjeseca, dok je trajala akcija za Benisu, javila nam se Senada Wahl te značajno pomogla da se akcija za Benisu što prije završi, uplativši sredstva od 930,00 EUR, koja su nam nedostajala za završetak akcije. U najkraćem mogućem periodu organizovali smo transfer novca kao i putovanje za Istanbul, kažu iz Humanitasa. Danas, ljekari u Istanbulu upoznali su se sa Benisom i njenim slučajem te obavili detaljan razgovor sa njenom majkom, a urađeni su i nalazi krvi i urina.

Večeras, će popiti sirup za uspavljivanje, radi snimanja glave u stanju sna, a već sutra će biti urađena magnetna rezonanca glave sa anestezijom, na uređaju od 3 TESLE. Već sutra, kako je planirano, ljekarski tim će donijeti konačnu odluku i mišljenje u vezi daljeg liječenja.

Urađeni su i nalazi krvi i urina . Humanitas Urađeni su i nalazi krvi i urina . Humanitas

UG Humanitas, 03.11.2025. godine istovremeno je pokrenulo akciju za podršku pri liječenju Benise Korman i Denisa Osmanovića, koji je trebalo da putuje na liječenje u istu bolnicu, skupa sa Benisom.