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"AVAZ" SAZNAJE

Direktor i više od pola NO pod mjerama zabrane: Pronađeno rješenje za izlazak Aerodroma iz pravnog haosa

Rameziću, Kadijeviću i Mandiću je nekoliko sati prije izricanja mjera produžen mandat za još tri mjeseca

Međunarodni aerodrom Sarajevo. Fena

Piše: Sedin Spahic

9.12.2025

Nakon što je Vrhovni sud FBiH na prijedlog POSKOK-a izrekao mjere zabrane obavljanja dužnosti v.d. direktora Međunarodnog aerodroma Sarajevo Saninu Rameziću (NiP), ova institucija je praktično obezglavljena.

Nekoliko sati prije donošenja ove mjere, Vlada FBiH je donijela odluku o produženju mandata članovima uprave Saninu Rameziću, Slobodanu Kadijeviću i Amadeu Mandiću za još tri mjeseca.

Nema kvoruma

Prema informacija do kojih smo došli iz Vlade FBiH, očekuje se da Vlada FBiH ovih dana ovlasti Kadijevića ili Mandića da obavljaju poslove direktora do razrješenja situacije oko Ramezića ili imenovanja novog direktora.

Problem za Vladu FBiH je što bi za imenovanje novog v.d. direktora bilo potrebno da zasjeda Nadzorni odbor, kako bi imenovao Kadijevića ili Mandića za v.d. direktora, a to je nemoguće, jer Nadzorni odbor trenutno ne može da ima kvorum jer su mjere zabrane obavljanja dužnosti izrečene i za tri od pet njihovih članova.

Zbog toga bi se to privremeno riješilo tako što bi Vlada FBiH ovlastila nekoga da samo obavlja poslove direktora dok se to stanje ne razriješi.

Ramezić: Ne smije obavljati dužnost. Fena

Podsjećamo, POSKOK istražuje to što je uprava aerodroma započela izmjene Statuta ovog javnog preduzeća kako bi se stvorili uslovi da Sanin Ramezić bude imenovan za direktora, odnosno kako bi njegovoj spremi bili prilagođeni uslovi za imenovanje.

Zastupa Vladu

U Službenim novinama FBiH od 12. septembra objavljena je odluka kojom je Vlada FBiH dala saglasnost na donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta JP Međunarodni aerodrom “Sarajevo” d.o.o. Sarajevo.

Vlada FBiH je hitnu sjednicu održala 9. septembra, a na istoj sjednici Vlada je dala ovlaštenje Tomislavu Stapiću da, u svojstvu punomoćnika, zastupa Vladu Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Skupštine J.P. Međunarodni aerodrom “Sarajevo” d.o.o. Sarajevo koja je održana 10. septembra i na kojoj su usvojene izmjene i dopune Statuta.

Nisu upoznati

U odluci u Službenim novinama FBiH nisu navedene izmjene Statuta, što je otvorilo prostor za sumnju. Ni članovi Sindikata JP Međunarodni aerodrom Sarajevo nisu upoznati s izmjenama Statuta.

# MEĐUNARODNI AERODROM SARAJEVO
# SANIN RAMEZIĆ
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