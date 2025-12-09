Direktor i više od pola NO pod mjerama zabrane: Pronađeno rješenje za izlazak Aerodroma iz pravnog haosa

Nakon što je Vrhovni sud FBiH na prijedlog POSKOK-a izrekao mjere zabrane obavljanja dužnosti v.d. direktora Međunarodnog aerodroma Sarajevo Saninu Rameziću (NiP), ova institucija je praktično obezglavljena.

Nekoliko sati prije donošenja ove mjere, Vlada FBiH je donijela odluku o produženju mandata članovima uprave Saninu Rameziću, Slobodanu Kadijeviću i Amadeu Mandiću za još tri mjeseca.

Nema kvoruma

Prema informacija do kojih smo došli iz Vlade FBiH, očekuje se da Vlada FBiH ovih dana ovlasti Kadijevića ili Mandića da obavljaju poslove direktora do razrješenja situacije oko Ramezića ili imenovanja novog direktora.

Problem za Vladu FBiH je što bi za imenovanje novog v.d. direktora bilo potrebno da zasjeda Nadzorni odbor, kako bi imenovao Kadijevića ili Mandića za v.d. direktora, a to je nemoguće, jer Nadzorni odbor trenutno ne može da ima kvorum jer su mjere zabrane obavljanja dužnosti izrečene i za tri od pet njihovih članova.

Zbog toga bi se to privremeno riješilo tako što bi Vlada FBiH ovlastila nekoga da samo obavlja poslove direktora dok se to stanje ne razriješi.