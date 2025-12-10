Spajić o Vučićevom prijedlogu da kompletan zapadni Balkan zajedno uđe u EU: Mi ćemo vas tamo čekati od 2028.

Premijer Crne Gore Milojko Spajić reagirao je na izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je najavio da će predsjednici Europske komisije Ursuli fon der Lajen predložiti da sve zemlje Zapadnog Balkana zajedno uđu u Europsku uniju.

U objavi na društvenoj mreži X, Spajić je pozdravio poruku o evropskoj perspektivi regiona, uz podsjećanje da se Crna Gora nalazi u najodmaklijoj fazi pregovaračkog procesa i da očekuje ulazak u EU već za tri godine.

-Saglasan sam da bi čitavom Zapadnom Balkanu EU trebalo da bude finalna odrednica. Međutim, mi ćemo vas tamo čekati već od 2028. godine i navijamo da istinski požurite i ubrzate ostale kandidate iz okruženja - naveo je Spajić.