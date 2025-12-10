Dodik: RS treba zabraniti korištenje društvenih mreža mlađima od 16 godina

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je kako bi RS trebao razmotriti uvođenje ograničenja korištenja društvenih mreža za mlađe od 16 godina, kao i zabranu upotrebe mobilnih telefona u školama, javlja Anadolu.

Dodik je na društvenoj mreži X, istakao da postoje "sve brojniji dokazi" da pretjerana izloženost društvenim mrežama negativno utječe na mentalno zdravlje djece, dovodi do zavisnosti, socijalne izolacije, internetskog i vršnjačkog nasilja, te poremećaja koncentracije i drugih problema u razvoju.

- Ne možemo gledati kako djeca odrastaju pred ekranima umjesto u učionicama, porodici i zajednici. Ako želimo zdravu i uspješnu mladost, moramo je zaštititi - poručio je Dodik.