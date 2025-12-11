Sedam godina nakon Fortinog obećanja: Sarajevo i dalje čeka vjetar da odradi posao vlasti

Dok Sarajlije ponovo udišu zimski smog, ponavlja se isto pitanje koje se ponavlja već dvadeset godina: dokle ćemo čekati da vjetar, umjesto vlasti, rješava problem zagađenog zraka?
Sedam godina nakon što je bivši premijer KS Edin Forto u svom ekspozeu 2018. dramatično obećao da se „više neće nijemo čekati da vjetar otpuše otrove iz kotline“, stvarnost je ostala brutalno ista. Smog je ostao, obećanja su nestala.
Koliko se daleko stiglo u tome možete vidjeti iz priloženog na fotografiji.
Istina je jednostavna - ni ova, ni ijedna prethodna vlast nije uradila ništa ozbiljno da zaštiti zdravlje ljudi koji žive u jednoj od najzagađenijih evropskih kotlina.
Sarajevo se zimi redovno penje među top 10 najzagađenijih gradova na planeti. WHO preporučuje limit od 5 µg/m³, a mi uredno mjerimo deset puta više. Ljudi praktično pola godine dišu zrak koji bi u svakoj iole normalnoj zemlji izazvao političku uzbunu. Kod nas izaziva - saopćenja.
Izvori zagađenja su poznati godinama: individualna ložišta, saobraćaj, urbanistički haos. Rješenja su također poznata godinama: zabrana najgorih goriva, prelazak na čiste sisteme grijanja, regulisanje automobilskog saobraćaja, zabrana najprljavijih vozila, dugoročna urbanistička strategija. Ali dok evropski gradovi uvode niskomisione zone, Sarajevo uvodi – žalbe na vremensku prognozu.
Krakov, Ljubljana, Milano dokazali su da se zrak može očistiti kada postoji politička volja. Sarajevo je dokazalo da se zrak neće očistiti kada jedina strategija ostaje - čekati da puhne jugo.
Dokle god je to jedini „plan“, građani će svake zime ponavljati istu rečenicu: u ovom gradu je zdravije ne disati nego disati.
A vrijeme je odavno isteklo. Zdravlje nije metafora iz ekspozea - nego minimum koji građani imaju pravo očekivati.