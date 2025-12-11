Sedam godina nakon Fortinog obećanja: Sarajevo i dalje čeka vjetar da odradi posao vlasti

Dok Sarajlije ponovo udišu zimski smog, ponavlja se isto pitanje koje se ponavlja već dvadeset godina: dokle ćemo čekati da vjetar, umjesto vlasti, rješava problem zagađenog zraka?

Sedam godina nakon što je bivši premijer KS Edin Forto u svom ekspozeu 2018. dramatično obećao da se „više neće nijemo čekati da vjetar otpuše otrove iz kotline“, stvarnost je ostala brutalno ista. Smog je ostao, obećanja su nestala.

Koliko se daleko stiglo u tome možete vidjeti iz priloženog na fotografiji.

Istina je jednostavna - ni ova, ni ijedna prethodna vlast nije uradila ništa ozbiljno da zaštiti zdravlje ljudi koji žive u jednoj od najzagađenijih evropskih kotlina.