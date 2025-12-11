Blanuša: Izbori za nas nisu gotovi, očekujem da ih CIK ponovi

Branko Blanuša gostovao je na BN televiziji te je tom prilikom govorio o prijevremenim izborima koji su održani u RS, tvrdeći kako je bilo brojnih neregularnosti.

- Na posljednjim predsjedničkim izborima desile su se brojne neregularnosti i izborni inženjering, prije svega u Doboju, Zvorniku i Laktašima. Sistem izbornog inženjeringa i manipulacija je uhodan sistem vlasti u nekoliko izbornih ciklusa. SDS neće odustati od borbe da se ispoštuje izborna volja građana. Izbori za nas nisu gotovi - rekao je kandidat SDS-a na izborima za predsjednika Republike Srpske, piše BN.

Ponavljanje izbora

Dodaje sa očekuje da CIK BiH odradi svoj posao i ponovi izbore na spornim biračkim mjestima ili lokalnim zajednicama, kako bi izborna volja građana bila ispoštovana.

- Ukoliko to ne bude na taj način završeno nego na neki drugi, mi ćemo nastaviti sa našom pravnom borbom. Ići će žalba prema CIK-u, a ukoliko ni to ne urodi rezultatom, postoje pravosudne institucije, Sud i Tužilaštvo BiH. Istrajat ćemo u ovom proceu, ne zbog mene i kandidature za predsjednike Srpske, nego zbog građana jer su oni izašli na izbore i dali svoj glas - objašnjava Blanuša.

Na nagovještaje iz CIK-a BiH da neće moći da se proglase rezultati izbora zbog uočenih nepravilnosti na biračkim mjestima, Blanuša je odgovorio da postoje tri scenarija.

- Moguća je varijanta da, pošto u tom roku i u toku ove godine, CIK BiH zbog svega što se dešavalo, ne može da utvrdi tačan rezultat izbora, da se izbori poništavaju i da ćemo imati ovu situaciju do izbora 2026. godine. Svaki od ovih scenarija je moguć - mišljenja je Blanuša.

Iznenađen izborom

Osvrćući se na rad Vlade Save Minića, Blanuša ocjenjuje da je to vlada kontinuiteta i da je iznenađen što je on uopće izabran za premijera, ako se zna u kakvom stanju je bio sektor koji je vodio, prije svega „Šume Srpske“, dok je bio ministar.

- 100 dana je malo da bi se vidjeli rezultati, ali sasvim dovoljno da bi se vidjelo da su neki procesi otvoreni odnosno pokrenuti. Ja ne vidim da imamo nekih pozitivnih dešavanja. Vidimo da su se u ovom periodu pojavili i drugi vrlo krupni problemi. To je posebno vidljivo kad je u pitanju elektroenergetski sektor, RiTE “Ugljevnik” i ostalo - navodi Blanuša.

- „Elektroprivreda Srpske“ je naš najvažniji javni resurs koji su sistemski uništili kriminal i korupcija, stranačko zapošljavanje i nepotizam. ERS mora da ostane u rukama građana -kategoričan je Blanuša.

- Domaćinskim poslovanjem u „Elektroprivredi Republike Srpske“, sa strategijom i planiranjem koji je odavno trebalo da postoje, sa ovim strateškim resursom pola stanovnika Republike Srpske bi moglo da živi samo od prodaje električne energije. Kada imate takav resurs kao javni, onda bi cijena električne energije mogla biti vrlo pristupačna - ocjenjuje Blanuša.

- Komentarišući situaciju u SDS-u gdje se njegovo ime pominje kao moguće za prvog čovjeka te stranke, Blanuša nije ni negirao ni potvrdio da će to prihvatiti. Istakao je da SDS-u trebaju predsjednik i Predsjedništvo. Najavio je skoro održavanje Glavnog odbora i Skupštine stranke kako bi se izabralo rukovodstvo i stranka krajem januara krenula u pripreme za predstojeće izbore.

- Ja treba da razmislim o nekim stvarima, da presložim i vidim kako se to u narednom periodu uklapa sa mojim planovima. Posebno ako bude razmišljanja da ja opet budem kandidat SDS-a i opozicionog bloka za neku od inokosnih funkcija na narednim izborima. Koliko bi, ako bih ja bio kandidat, to bilo dobro spojiti te dvije funkcije - navodi Blanuša.

- SDS je prava demokratska stranka u kojoj je sve ne vrti oko jednog čovjeka. Izbori će stranci donijeti stabilnost i pokazati put do bržeg ostvarenja političkih ciljeva - zaključio je Blanuša.