Dodik o potezu opozicije u RS: "To može reći samo politički duduk"

Opozicione stranke iz RS uputile su svoje prijedloge zakona o VSTV-u i Sudu BiH – zakonima koje SNSD blokira u Vijeću ministara BiH, i koji predstavljaju uslov za otvaranje pregovora s Evropskom unijom.

Nakon što je državni zastupnik PDP-a Branislav Borenović potvrdio da je opozicija iz RS u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH predložila dva evropska zakona, Dodik je žestoko reagovao.

- Odlučili smo da preuzmemo stvari u svoje ruke, da odblokiramo evropski put, predložili smo i Zakon o VSTV-u i Zakon o Sudu BiH koji su potrebni za otvaranje pregovora s EU. Smatramo da su zakoni dobro urađeni, da su u skladu s evropskim standardima i da poštuju ustavnu strukturu BiH. Ovo mrcvarenje koje predugo traje već je nepodnošljivo - rekao je Borenović.

Dodik se potom direktno obrušio na Borenovića.

- Bolno je neznanje i oholost Branislava Borenovića. Zar je moguće da toliko ne znaš? Sramotno je da neko ko pretenduje da predstavlja Republiku Srpsku nije bio u stanju da pročita Ustav BiH. A u tom ustavu nema ni 'p' od pravosuđa, ni 's' od suda na nivou BiH. Da Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Sudu BiH odražavaju ustavnu strukturu, može reći samo politički duduk - poručio je Dodik.

Dodao je da su Pale, kao sjedište Apelacionog odjeljenja Suda BiH, prihvatljive za SNSD, ali da to nije ključno pitanje.

- Pale su potpuno prihvatljive i meni i SNSD-u, ali nije najvažnije pitanje sjedište – jeste važno da bude što dalje od Sarajeva – već je suština u manipulaciji i zloupotrebi tog suda, a ti to ne razumiješ. Ovakvim ponašanjem Borenović i ostatak opozicije natjerat će me da povjerujem da je tačno ono što je Sabina Ćudić rekla o njima - rekao je Dodik.