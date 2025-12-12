Vlada FBiH imenovala Muhameda Hasanovića za novog direktora Porezne uprave

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine imenovala je Muhameda Hasanovića za novog direktora Porezne uprave FBiH, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija. Odluka je usvojena na jučerašnjoj sjednici.

- Muhamed Hasanović imenuje se za direktora Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, na period od četiri godine sa mogućnošću novog imenovanja - navedeno je u odluci objavljenoj u Službenom listu FBiH.

Rješenje o imenovanju stupilo je na snagu danom objave, čime je i zvanično počeo radno-pravni mandat novoimenovanog direktora.

Hasanović je do sada obavljao funkciju zamjenika ministra finansija Bosne i Hercegovine, a na čelu Porezne uprave naslijedio je Admira Omerbašića.