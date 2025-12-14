Ružnić na terenu i u nedjelju: Ubrzana realizacija infrastrukturnih projekata u Velikoj Kladuši

Premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić obišao je, zajedno sa saradnicima, putni pravac Trnovi – Široki Potok u općini Velika Kladuša, kako bi se na licu mjesta upoznao s tokom i dinamikom izvođenja radova. Iako je obilazak organiziran u nedjelju, iz Vlade USK poručuju da je riječ o projektima od posebnog značaja za lokalno stanovništvo, zbog čega praćenje njihove realizacije ne poznaje vremenska ograničenja.

Riječ je o infrastrukturnom projektu za koji su još 2019. godine, putem Vlade Unsko-sanskog kantona, osigurana sredstva u iznosu od 50.000 KM, ali je njegova realizacija, iz različitih razloga, započela tek u ovom periodu. Putni pravac Trnovi – Široki Potok samo je jedan od niza projekata čija je provedba bila prolongirana, a čiji se završetak sada ponovo stavlja u fokus rada kantonalne izvršne vlasti.

- Naš cilj je da svi započeti projekti, bez obzira na to kada su planirani i finansirani, budu privedeni kraju u interesu građana. Povratkom kontinuiteta rada i prisustvom na terenu želimo osigurati da se sredstva utroše namjenski i da građani dobiju infrastrukturu koja im je neophodna - istakao je Mustafa Ružnić, premijer USK.

Obilasku terena prisustvovali su i ministar za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša USK Edvin Odobašić, direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Velika Kladuša Adis Džanić, te općinski vijećnici Zaim Tralješić, Aladin Rizvić i Demir Hadžić.

Iz Vlade Unsko-sanskog kantona naglašavaju da su kontinuiran rad na terenu, direktna komunikacija s mještanima i redovno praćenje realizacije projekata ključni principi djelovanja, jer jedino takvim pristupom infrastrukturni projekti mogu dobiti svoj puni smisao i dugoročnu vrijednost za lokalnu zajednicu.