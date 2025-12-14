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ČLANICA PREDSJEDNIŠTVA

Cvijanović: "Ili dijalog ili dalje propadanje BiH, treće opcije nema"

Ona je posebno naglasila da je ohrabrujuće što dolaze nove poruke iz administracije Sjedinjenih Američkih Država

Željka Cvijanović. Dejan Rakita/PIXSELL

M. Až.

14.12.2025

Članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović ističe da je budućnost Bosne i Hercegovine neraskidivo vezana za dogovore između predstavnika konstitutivnih naroda.

– Idemo naprijed tako što ćemo sjediti i dogovarati, makar to bilo mučno, ili ćemo prosto pustiti da stvar propadne, jer ona definitivno propada. Dakle, tu nema nikakve dileme – rekla je Cvijanović.

Ona je posebno naglasila da je ohrabrujuće što dolaze nove poruke iz administracije Sjedinjenih Američkih Država.

– Nakon mnogo vremena mogli smo da čujemo nešto što je za mene bilo umirujuće, a to je bila izjava i neko se referisao u Vijeću sigurnosti UN-a, kada je predstavnik SAD rekao da budućnost Bosne i Hercegovine treba da se gradi na dogovoru predstavnika konstitutivnih naroda – zaključila je Cvijanović.

# ŽELJKA CVIJANOVIĆ
# BIH
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