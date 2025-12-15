Tuzlanski kanton: Resorno ministarstvo sufinansiralo smještaj 468 djece u vrtiće

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona organiziralo je danas svečanu dodjelu pojedinačnih odluka korisnicima sredstava koji su ostvarili pravo na subvencioniranje troškova mladima za smještaj i boravak djece u predškolskim ustanovama.

Predškolske ustanove

Ukupna sredstava utvrđena u Budžetu TK za 2025. godinu sa potrošačke jedinice „Podrška mladima“ za subvencioniranje troškova mladima za smještaj i boravak djece u predškolskim ustanovama za period od 1. septembra 2024. godine do 31. augusta 2025. godine iznose 189.000 KM.

- Dodjeljujemo 468 odluka našim mladima koji će dobiti određenu subvenciju za jedno, dvoje ili eventualno troje djece u 2025. godine. U 2026. planiramo izmijeniti programe. Imali smo određenih inicijativa da proširimo broj programa i postoji mogućnost da će nastavak ovih aktivnosti preuzeti drugo ministarstvo u okviru Vlade Tuzlanskog kantona gdje ćemo navedenu subvenciju otvoriti za sve kategorije stanovništva koji imaju djecu u predškolskim ustanovama - rekao je ministar za kulturu, sport i mlade TK Damir Gazdić.

Od ukupno 468 korisnika za 154 djece omogućeno je, u skladu sa Javnim pozivom, ponovno pravo na dodjelu sredstava izuzetno u slučaju da nije pristiglo dovoljno prijava koje ispunjavaju uslove što je uslovilo i srazmjerno umanjenje odobrenih iznosa zbog ograničene cjelokupne sume.

Javni poziv

- Našom odlukom bilo je precizirano da ćemo, ukoliko se ne javi dovoljan broj mladih koji prvi put ostvaruju sredstva putem resornog ministarstva, biti u obavezi da uključimo i one koji su dobijali ranije - rekao je ministar Gazdić, te pojasnio da je na preliminarnoj listi bilo ljudi koji su greškom komisije stavljeni iz razloga što je jedne godine aplicirao suprug, a druge supruga te su imena izazvala zabunu i skidanje sa liste 26 mladih roditelja. U međuvremenu je konačna lista onih koji su dobili sredstva proširena, ali i iznos procentualno umanjen svima.

Kenan Sejranić iz Tuzla jedan je od roditelja koji je aplicirao na javni poziv za subvencioniranje boravka djeteta u vrtiću.

- Ovaj program nam znači zato što na ovaj način Vlada pokazuje da ipak brine o našoj omladini, o nama mladima, da nas dijelimično subvencionišu i nadam se da će više biti ovakvih projekata s kojima ćemo moći mi ostvariti svoje prava - rekao je Sejranić.

Kriteriji za bodovanje i rangiranje podnosioca prijave za dodjelu sredstava, prema javnom pozivu, bili su broj djece predškolskog uzrasta koja koriste usluge predškolske ustanove, broj članova porodičnog domaćinstva imovinski cenzus te da li je u pitanju samohrani roditelj, staratelj ili zakonski zastupnik a ostvareni iznosi, u zavisnosti od cijene koštanja smještaja u vrtiću, kreću se od 214 do 409 KM po djetetu, saopćeno je iz Vlade TK