Arnhild Spence: Reformska agenda BiH je prekretnica ka održivom razvoju

Bosna i Hercegovina 30. septembra napravila je odlučan korak u unapređenju svoje Reformske agende. Dodatni zamah uslijedio je 4. decembra, kada je Evropska komisija pozitivno ocijenila Agendu, što je obilježilo važnu prekretnicu na putu reformi. Ovi pomaci ukazuju na stvaran napredak, ali i na razmjere posla koji je još uvijek pred nama, ističe u svojoj kolumni Arnhild Spence, rezidentna koordinatorica Ujedinjenih nacija u BiH. Naglašava kako je Reformska agenda važna za Ujedinjene nacije iz tri razloga. - Prvo, ona pruža strukturirani vremenski okvir za napredak ka međunarodnim standardima koji su utemeljeni na konvencijama i sporazumima UN-a. Drugo, snažan fokus na razvoj ljudskog kapitala direktno se poklapa sa Ciljevima održivog razvoja, posebno u oblastima u kojima Bosna i Hercegovina mora ubrzati napredak, poput smanjenja siromaštva (Cilj održivog razvoja 1) i kvalitetnog obrazovanja (Cilj održivog razvoja 4). Treće, prelazak Evropske unije na finansiranje zasnovano na učinku i direktne budžetske doprinose stavlja Bosnu i Hercegovinu na čelo reformskog procesa. Ovaj pristup otvara prostor za djelovanje Ujedinjenih nacija kroz strateško savjetovanje i tehničku podršku, uz pomoć institucijama da finansijsku podršku pretoče u održiva, sistemska poboljšanja - ističe Spence.

Reformska agenda, kako dodaje, definira prioritetne aktivnosti koje Bosna i Hercegovina treba ostvariti do 2027. godine kako bi se ojačalo upravljanje, konkurentnost i životni standard. Usvajanje agende bilo je ključni uslov za pristup podršci iz Evropskog plana rasta. Iako je kašnjenje koštalo zemlju početnih 108 miliona eura, stvarni izazov tek predstoji – osigurati pravovremenu i efikasnu provedbu. Zajednička vizija rasta, stabilnosti i inkluzije Reformska agenda pruža sveobuhvatan okvir za napredak: od ubrzanja zelene i digitalne tranzicije, jačanja privatnog sektora i poslovnog okruženja, do ulaganja u ljudski kapital i zadržavanja talenata, te jačanja demokratskog upravljanja i vladavine prava. - Mjere predviđene Agendom su ambiciozne i praktične – od ulaganja u rano obrazovanje, unapređenja politika roditeljskog odsustva i modernizacije pravosudnih i antikorupcijskih mehanizama, do ubrzanja izgradnje sigurnih širokopojasnih mreža i 5G infrastrukture, te uspostavljanja sistema trgovine emisijama do 2030. godine kao podrške zelenoj tranziciji. Ove reforme su usmjerene ne samo na ispunjavanje EU standarda, već i na poboljšanje svakodnevnog života – kroz čišću energiju, bolje obrazovanje, dostojanstven rad i jednak pristup pravdi. U svojoj srži, Plan rasta podržava reforme koje doprinose kvalitetnijim i pristupačnijim javnim uslugama - navodi rezidentna koordinatorica Ujedinjenih nacija u BiH. Ističe da Reformska agenda i Agenda 2030 za održivi razvoj dijele zajedničku svrhu: izgradnju pravedne, otporne i inkluzivne Bosne i Hercegovine. Obje, kako navodi, teže smanjenju nejednakosti, jačanju institucija, razvoju ljudskog kapitala, unapređenju rodne ravnopravnosti i promoviranju održivog rasta. Zajedno, pružaju priliku za unapređenje usluga i mogućnosti za sve – osiguravajući da niko ne bude izostavljen. - Podudarnost između prioriteta UN-a i Reformske agende je jasna. Fokus Agende na rano obrazovanje, zapošljavanje mladih i moderno stručno obrazovanje odražava rad UN-a na širenju obrazovnih i poslovnih prilika za mlade. Njene obaveze u oblasti energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije i dekarbonizacije nadovezuju se na zajedničke napore ka pravednoj tranziciji koja štiti i okoliš i zajednice koje se trenutno oslanjaju na ugalj.