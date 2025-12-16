Kržalić za "Avaz": Sliv rijeke Une predstavlja ekološki izuzetno vrijedan i hidrološki osjetljiv prostor

Uprkos protivljenjima iz BiH, Sabor Hrvatske je po hitnom postupku usvojio Zakon o izgradnji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na lokaciji Čerkezovac na Trgovskoj gori, u blizini granice s BiH.

Usvajanjem zakona, kako je obrazloženo, osigurava se regulatorna osnova za izgradnju odlagališta otpada iz Nuklearne elektrane Krško, domaćih bolnica i industrije. U skladu s međudržavnim ugovorom sa Slovenijom, Hrvatska treba osigurati zbrinjavanje polovine nisko i srednje radioaktivnog otpada nastalog u NE Krško. Ovim zakonom stvaraju se preduvjeti za procjenu utjecaja na okoliš, te samu izgradnju ako bude utvrđeno da je takav objekat prihvatljiv za okoliš. Na Trgovskoj gori planirana je gradnja novog objekta za skladištenje radioaktivnog otpada, te rekonstrukcija postojećih skladišta.

- Prema važećim međunarodnim normama, uključujući principe Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), te obaveze koje proizlaze iz Espoo i Aarhuske konvencije, projekti ove vrste moraju isključiti svaki značajan rizik po stanovništvo, vodne resurse i ekosisteme, posebno u osjetljivim prekograničnim područjima. Sliv rijeke Une predstavlja ekološki izuzetno vrijedan i hidrološki osjetljiv prostor, čije bi eventualno zagađenje imalo dugoročne posljedice po zdravlje građana, biodiverzitet i održivi razvoj šire regije – kazao je za “Avaz” profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije UNSA Armin Kržalić.

Profesor Kržalić naglašava da je izgradnja Centra predviđena na seizmički aktivnom području i u blizini površinskih i podzemnih vodotokova, što posebno zabrinjava.

- Posebno zabrinjava činjenica da se planirani objekat nalazi u seizmički aktivnom području i u blizini podzemnih i površinskih vodotokova, koji ne poznaju administrativne granice. Međunarodna praksa jasno nalaže da se nuklearni otpad ne odlaže na lokacijama gdje postoji i minimalna mogućnost ugrožavanja izvora pitke vode i zaštićenih prirodnih područja – ističe profesor Kržalić.