Zvaničnici EU odbili prisustvovati otvaranju dionica autoputa kod Zenice: Poznato i zbog čega

Svečanom otvaranju dionica autoputa Nemila – Poprikuše i Nemila – Vranduk, ukupne dužine 11 kilometara zvaničnici Evropske unije u Bosni i Hercegovini odbili su prisustvovati.

Kako navodi Istraga.ba, razlog zbog kojeg ambasadori EU u BiH ne žele učestvovati u ceremoniji jeste činjenica da su aktuelni čelnici Javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH pod istragom Ureda evropskog tužioca (EPPO).

Podsjeća se da je premijer Federacije BiH Nermin Nikšić u novembru najavio da će ove dionice biti svečano otvorene u decembru.

Međutim, planirana ceremonija je u međuvremenu dvaput odgađana. Prema saznanjima Istraga.ba, odgađanja su uslijedila upravo zbog stava međunarodnih zvaničnika koji ne žele dijeliti binu sa rukovodstvom Autocesta FBiH dok je u toku istraga EPPO-a.

Pod istragom evropskog tužilaštva nalaze se direktor JP Autoceste FBiH Denis Lasić i izvršni direktor Asmir Dževlan.