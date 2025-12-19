Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ZNAČAJ SARADNJE

Isak i Pejanović razgovarali o saradnji institucija izvršne vlasti i akademske zajednice

Tokom sastanka razgovarano je o značaju jačanja saradnje između institucija izvršne vlasti i akademske zajednice

Današnja posjeta. FENA

FENA

19.12.2025

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak primio je danas u posjetu akademika Mirka Pejanovića, potpredsjednika Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (ANUBiH).

Tokom sastanka razgovarano je o značaju jačanja saradnje između institucija izvršne vlasti i akademske zajednice, s posebnim naglaskom na doprinos nauke i stručnog znanja u kreiranju javnih politika, unapređenju društvenog razvoja i jačanju institucionalnih kapaciteta, saopćeno je iz FMUP-a.

Sagovornici su, također, razgovarali i o proporcionalnoj zastupljenosti zaposlenih u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, u skladu s važećim propisima, uključujući i Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova s ciljem osiguranja ravnopravne zastupljenosti svih naroda koji žive u Bosni i Hercegovini, pri čemu je istaknuto da je evidentno kako Federalni MUP predstavlja instituciju koja kontinuirano vodi računa o poštivanju navedenih principa.

Isak je izrazio zadovoljstvo posjetom akademika Pejanovića i tom prilikom ukazao na važnu ulogu ANUBiH u afirmaciji naučnih i društvenih vrijednosti u Bosni i Hercegovini te posebno istakao opredijeljenost za kontinuirani dijalog i unapređenje saradnje na projektima od zajedničkog interesa.

Pejanović je zahvalio ministru na prijemu, ističući značaj otvorene i konstruktivne komunikacije između akademske zajednice i institucija vlasti, kao i potrebu da se stručna i naučna saznanja snažnije uključe u procese donošenja odluka. Tom prilikom pohvalio je ministra Isaka i njegov dosadašnji rad, posebno ističući napore koje Ministarstvo ulaže u jačanje profesionalnih standarda, institucionalne transparentnosti i međunacionalne ravnopravnosti.

Sagovornici su se složili da ovakvi susreti doprinose boljem razumijevanju zajedničkih ciljeva i predstavljaju dobar temelj za buduću saradnju.

# MIRKO PEJANOVIĆ
# RAMO ISAK
# BIH
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.