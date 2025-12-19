Oglasila se SIPA o "kadrovskom disbalansu": Od 38 inspektora, 18 je Bošnjaka, 12 Srba i osam Hrvata

Nakon medijskih navoda pojedinih portala koji se odnose na mogući „kadrovski disbalans“ u 2026. godine koji „prijeti“ nesmetanom funkicionisanju Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), nakon odlaska u penziju znatnog broja policijskih službenika Agencije, nakon navršenih 40 godina radnog staža, oglasili su se iz ove institucije.

- Kada je riječ o sticanju uslova za penziju Agencija redovno ažurira podatke o ukupnom penzijskom stažu zaposlenih, te u skladu sa odredbama člana 119. stava (1) tačka 3. Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine i člana 71. stava (1) tačka a) alineja 1) Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, donosi rješenja o prestanku radnog odnosa zaposlenim. Dakle, procedura je jasna, nakon sto policijski službenik provede 30 godina efektivnog rada i 10 godina staža osiguranja sa uvećanim trajanjem (ukupno 40 godina) u policijskim tijelima stiče uslov za penzionisanje. Prestanak radnog odnosa po ovom osnovu nastupa po sili zakona i ne zavisi od volje rukovodioca, navode iz SIPA-e.

Dalje navode da kada je u pitanju kadrovska popunjenost, u trenutku pisanja ovog teksta Agencija ima 720 zaposlenih od čega je 519 policijskih službenika, od čina policajac do čina glavni generalni inspektor policije.

- S obzirom na pisanja pojedinih portala o kreiranju disbalansa nakon penzionisanja trenutnog kadra informišemo vas da Agencija trenutno između ostalog ima 33 policijska službenika u činu samostalni inspektor, koji nakon raspisanih i provedenih procedura za interno unapređenje u viši čin, u vrlo kratkom roku mogu popuniti upražnjene pozicije, odnosno na način i po procedurama koje su provođene i u prethodnom periodu unapređenja jer su sadašnji kadrovi koji odlaze u penziju bili samostalni inspektori kada su tadašnji glavni inspektori stekli uslov za penzionisanje i kada su penzionisani Osim navedenog Agencija ima još pet samostalnih inspektora koji su na privremenom eksternom premještaju u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine, dakle ukupno 38 samostalnih inspektora, od čega je 18 Bošnjaka, 12 Srba i 8 Hrvata.

Vezano za zapošljavanje mladih kadrova, obavještavamo vas da ova Agencija vodi računa o prijemu mladih i perspektivnih kadrova, te samo u periodu od 2020. do 2025. godine, putem raspisanih i provedenih eksternih oglasa za čin mlađi inspektor i policajac u radni odnos primljena su 144 policijska službenika. Također, Agencija planira zapošljavanje mladih kadrova i u 2026. godini – poručeno je u današnjem saopćenju.