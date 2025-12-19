Načelnica Karić predstavila konkretne projekte i snažan razvoj u protekloj godini

Načelnica Općine Novo Sarajevo Benjamina Karić održala je konferenciju za medije na kojoj je predstavila najvažnije rezultate rada u protekloj godini, kao i ključne projekte koji će se realizirati u narednom periodua, a prezentirana je i publikacija "Ljepše lice Novo Sarajevo“.

- Općina Novo Sarajevo je općina koja se gradi i koja napreduje. Naš fokus su podjednako infrastruktura, sigurnost, obrazovanje, investicije, ali i ono najvažnije, a to je kvalitet života naših sugrađana. Naš rad je u prethodnih godinu dana bio planski, transparentan i, nadamo se, vrlo mjerljiv. Pokrenuli smo velike investicije u javne prostore – kazala je Karić.

U proteklih 12 mjeseci Općina Novo Sarajevo bila je fokusirana na konkretne, mjerljive projekte iz oblasti infrastrukture, obrazovanja, sporta, uređenja javnih prostora i digitalizacije, s ciljem unapređenja kvaliteta života građana.

Među najznačajnijim infrastrukturnim projektima istaknuta je izgradnja nove multifunkcionalne zelene zone na Trgu Heroja, vrijedne 700.000 KM, kao i rekonstrukcija i popločavanje dijela Vilsonovog šetališta uz obnovu vodovodne i kanalizacione mreže, ukupne vrijednosti 1,2 miliona KM.

Najavljena je i rekonstrukcija mosta Ars Aevi u 2026. godini, vrijedna 300.000 KM, te pripreme za izgradnju novih mostova na području općine.

U oblasti sporta i rekreacije u toku su radovi na izgradnji južne tribine stadiona FK Željezničar na Grbavici u iznosu od 4,7 miliona KM, dok započinje realizacija Sportsko-rekreativnog centra "Vinko Šamarlić“.

Istovremeno, Općina ulazi u energetsku tranziciju postavljanjem solarnih panela na dvorani "Goran Čengić“.

Poseban fokus stavljen je na obrazovanje i brigu o djeci. Nastavlja se rekonstrukcija vrtića "Kolibri“, koji će po završetku radova 2026. godine biti najveći vrtić u Novom Sarajevu.

Nakon tri decenije, pokreće se i izgradnja nove osnovne škole na Pofalićima, kroz zajedničku investiciju Općine Novo Sarajevo i Kantonalnog ministarstva obrazovanja. Kao strateški prioritet najavljena je i rekonstrukcija vrtića "Narcisi“, za koji je završena kompletna projektna dokumentacija.

Općina Novo Sarajevo ulaže i u razvoj biznisa i inovacija, posebno za mlade, kroz izgradnju novog HUB centra vrijednog 1,9 miliona KM, koji će biti namijenjen start-upovima i kreativnom sektoru.

U segmentu komunalne infrastrukture i sigurnosti uklonjeno je 11 ruševnih objekata i 11 divljih deponija, te sanirano pet klizišta.

U 2025. godini asfaltirano je 17 ulica, dok su izvršene sanacije na 50 ulaza stambenih zgrada, a u toku su javni pozivi za sanaciju liftova i fasada.

Općina je unaprijedila i rad javne uprave kroz digitalizaciju usluga, ukidanje nepotrebne dokumentacije, otvaranje prvog RA ureda IDDEEA-e, uspostavu adresnog registra te označavanje ulica i objekata. Na Vilsonovom šetalištu uveden je i besplatan Wi-Fi.

Kao posebnu prazničnu novost, načelnica Karić je najavila da je Općina dobila građevinsku dozvolu za rekonstrukciju Historijskog muzeja, čija se realizacija planira u saradnji sa Ministarstvom kulture i sporta Kantona Sarajevo.

Na kraju, načelnica Benjamina Karić i predsjedavajući Općinskog vijeća Edison Pavlović uputili su građanima praznične čestitke, uz poruku da Novo Sarajevo nastavlja razvoj kao otvorena, odgovorna i transparentna lokalna zajednica, u kojoj javni interes ostaje na prvom mjestu.