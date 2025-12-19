Dizdar: Prilog RTRS-a podsjeća na nacističku propagandu i širi mržnju

U sinoćnjem dnevniku Radio-televizije Republike Srpske (RTRS) emitovan je kontroverzan prilog o Bošnjacima koji kupuju stanove u Istočnom Sarajevu, uz tvrdnje da je riječ o “opasnim” trendovima.

- Televizijski prilog u emisiji ‘Pečat’ RTRS-a, kojim se konstruira navodna prijetnja bošnjačkog naseljavanja ‘srpskog Sarajeva’, nosi sablasne sličnosti s nacističkim propagandnim filmom ‘Vječiti Jevrej’ (Der ewige Jude) iz 1940. godine, kojim je pravdano masovno nasilje nad Jevrejima, kao uvod u genocid i Holokaust. Priča o Bošnjacima iz ‘bliskoistočnog Sarajeva’ koji kupuju nekretnine u ‘srpskom Sarajevu’ i s navodnim zlim namjerama se uklapaju u domicilnu populaciju kao dio tobožnje podmukle strategije i opasnog plana, odjek je prikaza Jevreja iz tog filma, koji su prvo predstavljeni u stereotipnom, rasističkom obliku, da bi zatim, obrijani i ‘uredni’, bili prikazani kao infiltrirana prijetnja u civiliziranom društvu.

Propaganda RTRS-a prikazana u navedenoj emisiji podudara se s najgorim rasističkim prikazima ‘drugih’ iz najmračnijih vremena 20. stoljeća. Sadržaj tog priloga ne samo da potiče mržnju, diskriminaciju, pa i moguće nasilje prema osobama koje se naseljavaju u okolini Sarajeva, nego i prema svim povratnicima, Bošnjacima za koje lokalni funkcioner SNSD-a tvrdi da ugrožavaju ‘prefiks Republika Srpska’, iako nije jasno kako se uopće radi o prefiksu (osim ako se u nekom slobodnom tumačenju prefiks ne posmatra u odnosu na naziv države u kojoj se entitet nalazi – Bosne i Hercegovine?).

Emiter koji truje javni prostor ovakvim prilozima zaslužuje najstrožiju kaznu Regulatorne agencije za komunikacije, kao što i javni dužnosnici koji šire mržnju zaslužuju sankcije Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, uključujući i gradonačelnika Istočnog Sarajeva.

Gradonačelnik Istočnog Sarajeva u prilogu postavlja pitanje zašto lica s prebivalištem u Federaciji kupuju nekretnine i žive u društvu Srba ‘ako mi kao ljudi ne valjamo, ako smo mi genocidan narod, loš narod, narod koji ne želi ovu zemlju, narod koji rastura ovu zemlju’. Odgovor je jednostavan, koliko je i samo pitanje apsurdno. Ljudi nemaju problem da žive u Istočnom Sarajevu i Istočnoj Ilidži upravo zato što nemaju predrasude, nemaju problem s činjenicom da žive i druže se s ljudima drugih naroda, ne smatraju da je cijeli jedan narod genocidan ili loš, niti da ne valja ili da rastura ovu zemlju. Dobrih i loših ljudi ima u svakom narodu, u približno istom omjeru, a zadatak društva je spriječiti da manjina loših, ali glasnih, nadvlada dobro i razum.

Ono što ne valja i što jeste loše jeste politika koju Vi i stranka koju predstavljate provodite. Iz Vaših usta kolektivizira se zločin na cijeli narod za koji navodno tvrdite da ga štitite. Širite mržnju zarad političkih poena i etiketirate ljude kao mrzitelje cijelih naroda, jer Vi na druge gledate tim očima. Zato je ohrabrujuće za svakog dobronamjernog čovjeka slabljenje Vaše političke opcije. Na kraju, ispod je, vjerujem, korisna poveznica sa stranica Memorijalnog muzeja Holokausta SAD-a, koja daje kratak pregled sadržaja rasističkog filma ‘Vječiti Jevrej’, radi poređenja s prilogom RTRS-a snimljenim u istom duhu - napisao je Dizdar.