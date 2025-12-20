Dževad Hozo: 5. godišnjica smrti bh. akademika i profesora

Na današnji dan 2020. godine, preminuo je Dževad Hozo, bosanskohercegovački akademik, šef Katedre za grafiku na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu. U Bihaću je završio gimnaziju i iste godine upisao Historiju umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Studij je prekinuo 1958. godine i upisao se na Akademiju likovnih umjetnosti u Ljubljani. Poslije diplome 1963. godine upisao je specijalizaciju grafike kod profesora Rike Debenjaka.

Godine 1966., dobio je status slobodnog umjetnika sve do 1973. godine kada je postao docent za grafiku na novootvorenoj Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, kao šef Katedre za grafiku. Radio je na oblikovanju programa Collegium Artisticuma i napisao rukopis o manuelnim grafičkim tehnikama, koji je kasnije (1988. godine) izdao pod naslovom “Umjetnost multiorginala”. Od 1981. godine bio je član Akademije nauka i umjetnosti BiH.

Inspiraciju i preokupaciju Hozo je pronalazio u prošlosti – u materijalnoj baštini i u tekstovima bosanskohercegovačkih pisaca koji o tom vremenu pripovijedaju (Mak Dizdar, Ivo Andrić).

Djela proglašena nacionalnim spomenikom BiH

Samostalno je izlagao više od četrdeset puta, a grupno učestvovao na brojnim domaćim i međunarodnim izložbama. Dobitnik je mnogih nagrada za grafiku na prestižnim izložbama u zemlji i inozemstvu.

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika 2009. godine donijela je odluku o proglašenju Zbirke umjetničkih djela Dževada Hoze u Muzeju Unsko-sanskog kantona u Bihaću nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, koji čini 30 grafika.

Grafike iz ciklusa „Nišani“ pripadaju ranoj fazi stvaralačkog rada, a nastale su za vrijeme studijskog boravka u Ljubljani. Snažan utjecaj na formiranje ove zbirke ima autorovo djetinjstvo, u Bihaću, u kući koja se nalazila pored mezarja. Nišani, stalni izvor Hozine inspiracije, pretočeni u grafičko-likovni izraz, predstavljaju simbol života i smrti.