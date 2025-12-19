U Istanbulu otvorena izložba posvećena Aliji Izetbegoviću: Izloženi nikad viđeni predmet i pisma iz zatvora

U Kulturnom Centru "Ataturk" u Istanbulu svečano je otvorena izložba "Sto godina Alije: Život, misao, borba", koju je organizovala Fondacija za širenje znanja povodom 100. godišnjice rođenja prvog predsjednika Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, Alije Izetbegovića.

Predsjednik Upravnog odbora Fondacije Bilal Erdoan istakao je značaj Alije Izetbegovića, ne samo kao prvog predsjednika i heroja bošnjačkog naroda, već i kao istaknutog mislioca koji je inspiracija muslimanima širom svijeta.

Inspiracija svima

Erdogan je najavio da će Fondacija, u saradnji s Fondacijom "Alija Izetbegović", organizovati niz zajedničkih aktivnosti u Turskoj i Bosni i Hercegovini u narednim mjesecima, kako bi nove generacije bolje upoznale život i ideje Izetbegovića.

- Cilj nam je da mladi bolje razumiju vrijednosti koje nam je Alija ostavio i da ih prenesu u budućnost. Nadam se da će izložba biti inspiracija svima - poručio je Erdoan.

Također je poručio da će Turska, predvođena njenim predsjednikom Recepom Tajipom Erdoanom, uvijek čvrsto stajati uz svoju braću Bošnjake i podržavati Bosnu i Hercegovinu.

Na otvaranju je bila prisutna i Izetbegovićeva unuka Esma Zlatar, koja je istakla da izložba sadrži Alijine lične predmete, namještaj iz njegovog doma u Sarajevu, fotografije iz različitih perioda života, citate, te dijelove pisama koja je tokom 1980-ih godina, dok je bio zatvoren u bivšoj Jugoslaviji, pisao svojoj porodici. Zlatar je dodala da izložba pomaže da se osjeti atmosfera njegovog doma i sazna više o njegovom životu.

Rezanje vrpce

Bivši član Predsjedništva Bosne i Hercegovine i delegat u Domu naroda PSBiH Šefik Džaferović također je prisustvovao otvaranju isložbe i istakao je važnost uravnotežene i konstruktivne uloge Republike Turske za budućnost Bosne i Hercegovine.

Program je uključivao dodjelu plaketa i poklona učesnicima, a nakon rezanja vrpce izložbu su obišli prisutni gosti, među kojima su bili zamjenici predsjednika vladajuće turske Stranke pravde i razvoja (AK Parti) Hasan Basri Yalcin i Kursat Zorlu, generalni sekretar i parlamentarni zastupnik iz Izmira Eyyup Kadir Inan, te predsjednik Udruženja za širenje znanja Yusuf Tulun.

Izložba će biti otvorena za posjetioce u Kulturnom Centru "Ataturk" do 18. januara 2026. godine.