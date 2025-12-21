Tadić: Zahiragić Istočnom Sarajevu dao novo ime - Turbe; evo šta mu je poručio zastupnik SDA

Pravnik Ognjen Tadić i bivši savjetnik Milorada Dodika poručio je kako „delegat SDA u Domu naroda Parlamenta FBiH Haris Zahiragić porukama Bošnjacima iz Sarajeva da se u CIPS-u registruju za glasanje u Istočnom Sarajevu , zapravo je potvrdio da je RTRS otvorio legitimnu temu“. Tadić poručuje da „Zahiragić čak prisvaja taj dio RS, navodeći da se nekada zvao Turbe i zaboravljajući da je prije turskog Turbeta tu bila srpska Katera“. Inače, brojne reakcije političara, kao i brojnih novinara uslijedile su nakon TV priloga RTRS-a o Bošnjacima koji kupuju stanove u Istočnom Sarajevu. U prilogu se tvrdi kako su to “opasni” trendovi. Haris Zahiragić je, nakon svega, ponovo odgovorio Tadiću.

Odgovor Zahiragića Tadiću . Platforma X Odgovor Zahiragića Tadiću . Platforma X

- Lukavica vam je zapravo bila srpska Katera, tamo se nasukala Noina arka. I Noa je bio Srbin." Ognjen Tadić - vjerojatno, poručio je Zahiragić, objavivši fotografiju srbijanske teoretičarke zavjere Jovanke Jolić koja brojnim izmišljotinama šokira regiju. Podsjetimo, sve je počelo najavom Harisa Zahiragića da će podnijeti krivičnu prijavu protiv načelnika Istočnog Sarajeva Ljubiše Ćosića. Zahiragić je oštro reagovao na huškački prilog RTRS-a o kupovini stanova u Istočnom Sarajevu, najavivši podnošenje krivičnih prijava zbog izazivanja nacionalne mržnje te pozvao Bošnjake da, pored kupovine nekretnina u Lukavici, tamo prebace i CIPS. - Podnijet ću krivične prijave protiv Ljubiše Čosića i RTRS-a radi izazivanja nacionalne mržnje, a Bošnjake pozivam da u Lukavicu prebace i CIPS! Entitet RS nije srpski, niti će ikada biti srpski, on je sastavni dio Bosne i Hercegovine i pripada svim narodima i građanima Bosne i Hercegovine, pa samim tim, niti jedan grad ili općina nisu, niti će ikada biti, ekskluzivno srpski prostor.

Osim toga, kada već govorimo o Lukavici, koju su nakon Daytona veoma pretenciozno nazvali „Istočno Sarajevo“, tamo su Bošnjaci živjeli stoljećima unazad, a prvi Srbi se na tim prostorima pojavljuju tek s krajem 19. i početkom 20. stoljeća. Lukavica se, nekada ranije, a to stare Sarajlije znaju, zvanično zvala „Turbe“ – što je najbolja potvrda napisanog - naveo je između ostalog Zahiragić ranije.