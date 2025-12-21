Sin ratnog zločinca Ratka Mladića tvrdi: Postoji visok rizik da čujemo najgore vijesti, vezan je za krevet

Darko Mladić, sin osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića za državnu rusku novinsku agenciju RIA Novosti kazao je da zdravstveno stanje njegovog oca približava se kritičnoj tački.

- Sve je slabiji i slabiji, praktički je vezan za krevet više od godinu i pol dana. Njegovi već postojeći zdravstveni problemi pogoršani su onima uzrokovanima dugotrajnim ležanjem. Sada je toliko slab da postoji visok rizik da čujemo najgore vijesti, ali uz Božju pomoć, nastavlja živjeti vlastitom voljom - rekao je Mladićev sin.

Dodao je kako se nada da će njegov otac na kraju ipak biti pušten na liječenje.

- Inače, ne znamo koliko mu je vremena preostalo, što se tiče zdravlja - istaknuo je.

Tvrdi i da Mladić ima fizioterapiju dvaput sedmično po 15 minuta, što smatra nedovoljnim, te da su mu se zbog ležanja razvili dekubitusi.

Lani pao, slomio nos i dobio potres mozga

Podsjetio je da je situacija značajno pogoršana nakon incidenta u avgustu 2024. godine, kada je Mladić pokušao sam ustati iz kreveta, pao, udario glavom i slomio nos, pritom zadobivši i potres mozga.