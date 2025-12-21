Avdić zlatnicima Grada Sarajeva nagradio dobitnike najvećih priznanja Univerziteta u Sarajevu

Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić u sarajevskoj Vijećnici organizirao je prijem za dobitnike Zlatnih i Srebrenih znački te Povelje Univerziteta u Sarajevu za akademsku 2024./2025. godinu.

- Grad Sarajevo s ponosom gleda na vas, izuzetne mlade ljude koji posjeduju znanje, energiju i potencijal da oblikuju ne samo vlastitu, već i budućnost našeg društva - kazao je Avdić, te im čestitao na postignutim izvanrednim rezultatima i poklonio Zlatnik Grada Sarajeva kao priznanje za njihov trud, posvećenost i izvrsnost.

Istakao je da Univerzitet u Sarajevu predstavlja temelj intelektualnog, kulturnog i društvenog razvoja kako glavnog grada, tako i Bosne i Hercegovine.

- Vi, njegovi najuspješniji studenti, predstavljate njegov najvredniji kapital. Vaš uspjeh je uspjeh i vaših porodica, vaših profesora, ali i uspjeh Sarajeva i Bosne i Hercegovine", istakao je Avdić.

Poručio im je da nastave koračati hrabro, jer Sarajevo raste, razvija se i gradi svoju budućnost zajedno s njima.

- Kao najbolji studenti, možda osjećate pritisak da stalno dokazujete. Ali, pravi uspjeh i liderstvo nije u tome da zasjenite druge već da udružite snage i napravite nešto veće od nas samih kao individua za dobrobit čovječanstva - rekla je doktorica hemije Ida Hamzić.