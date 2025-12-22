Livno: Direktor javnog preduzeća "Komunalno" smijenjen nakon što je prijavio kriminalne radnje u firmi

Direktor javnog poduzeća Komunalno u Livnu, Josip Perković (HDZ 1990), smijenjen je s dužnosti odmah nakon što je nadležnim institucijama prijavio sumnju na kriminalne radnje unutar firme kojom je rukovodio.

Ovu informaciju objavila je stranka HDZ 1990.

- Nakon podnošenja prijave, vrlo brzo formirana je nova većina u Gradskom vijeću Livna, koju čine vijećnici HDZ-a BiH, ŽNL-a (Jandre Hrgić i Dinko Periša), SDP-a (Martin Brdar) te Đulko Lemo, a koja je potom pokrenula i provela smjenu direktora, uz obrazloženje "gubitka povjerenja". Smjeni direktora prethodila je i smjena Nadzornog odbora JP Komunalno d.o.o. Livno, koja je provedena protivno odredbama Zakona o gospodarskim društvima Federacije BiH i Statutu poduzeća. Zbog navedenih nezakonitosti protiv članova Skupštine društva podnesene su prijave nadležnim tijelima - naveli su iz stranke.

Dodali su da ovakav razvoj događaja otvara ozbiljna pitanja o političkom pritisku, institucionalnoj zaštiti prijavljenih nezakonitosti i odnosu prema osobama koje prijavljuju sumnju na kriminal u javnim preduzećima.

- S pravom se očekuje hitna reakcija Tužiteljstva i POSKOK-a, kako bi se ispitala zakonitost provedenih odluka, utvrdile okolnosti smjene i rasvijetlile prijavljene kriminalne radnje u JP Komunalno d.o.o. Livno. Javnost ima pravo znati je li direktor smijenjen zbog lošeg rada – ili zato što je prijavio kriminal - ističu iz stranke.

Na kraju su naveli da će se vidjeti hoće li novoimenovana direktorica odmah povećati direktorsku plaću koju je Perković značajno smanjio dolaskom na funkciju.